Najlepsi sportowcy z wyróżnieniami. Za nami Gala Elbląskiego Sportu

Najlepsi sportowcy nagrodzeni

Na nagrody oraz stypendia sportowe dla zawodników, którzy w ubiegłym roku osiągali wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, w tegorocznym budżecie zabezpieczono ponad pół miliona złotych.

W trakcie uroczystości specjalnym wyróżnieniem – diamentem w dowód uznania za działania na rzecz rozwoju miasta – zostali uhonorowani Stanisław Tomczyński, wieloletni działacz sportowy, obecnie związany z EKS Start Elbląg oraz Kamila Sellier, uczestniczka zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.

Wśród osób wyróżnionych - za wsparcie rozwoju elbląskiego sportu był również gen. broni Marek Sokołowski, dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Nagrody i wyróżnienia otrzymało w sumie 82 sportowców (lista poniżej)

Prezydent Elbląga dr Michał Missan przyznał również 57 stypendiów sportowych. Stypendium sportowe jest przyznawane na wniosek na podstawie wyników osiągniętych w ubiegłym roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia trybu i zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Miasto Elbląg. O wsparcie mogą starać się zawodnicy reprezentujący elbląskie kluby sportowe lub będący mieszkańcami Miasta Elbląg. Stypendia będą otrzymywali przedstawiciele 17 dyscyplin sportowych.

Podczas Elbląskiego Święta Sportu zaprezentowana została wizualizacja stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego przy ul. Krakusa.

Galę uświetniły występy artystyczne: Łukasza Pacera, Katarzyny Carrasco, Huberta Sartanowicza oraz zespołu Cheerleaders Cadmans.

Nagrodzeni i wyróżnieni:

Diament za działalność na rzecz rozwoju Miasta:

Stanisław Tomczyński,

Kamila Sellier

Nagrody - trenerzy i osoby zasłużone

Grzegorz Rajkowski (LUKS Meyer),

Beata Kukowska (UKS Szóstka),

Aleksandra Przeor-Mirzałek (KS Orzeł),

Ireneusz Borowiecki (KS Orzeł),

Aneta Rękas-Woźna (IKS Atak),

Ryszard Grzelak (IKS Atak),

Patryk Bursztynowicz (KSW Tygrys),

Mikołaj Kupiec (UKS Silvant Kajak),

Ryszard Białkowski (UKS Viking),

Magdalena Stanulewicz (EKS Start).

Nagrody - zawodnicy:

Rafał Wojtowicz (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami

Filip Gaca (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami

Artur Wąsowicz (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami

Dariusz Cegiełka (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami

Martyna Górka (KS Orzeł), short-track

Adam Wiśniewski (IKS Atak), judo

Rafał Rocki (IKS Atak), paralekkoatletyka

Joanna Świderska (IKS Atak), paralekkoatletyka

Marcin Liszcz (IKS Atak), judo

Konrad Szumski (IKS Atak), judo

Mateusz Bielecki (IKS Atak), judo

Mirosław Kostka (IKS Atak), judo

Agnieszka Strąk (IKS Atak), short-track

Amelia Nowakowska (KS Orzeł), short-track

Ada Jażdżyńska (KS Orzeł), short-track

Oskar Sokołowski (KS Orzeł), short-track

Mikołaj Kot (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo

Tomasz Talewicz (LUKS Meyer), podnoszenie ciężarów

Igor Komorowski (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo

Przemysław Korsak (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo

Tymon Hryniewicz (KS Orzeł), short-track

Przemysław Rojek (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo

Marcel Jureko (UKP Jedynka Elbląg), pływanie

Emilia Zawisza (UKS Viking), łyżwiarstwo szybkie

Wyróżnienia – trenerzy i osoby zasłużone na rzecz sportu

Janina Maksymowicz (EKS Elcross),

Michał Dąbrowski (UKS Kosai Judo),

Paweł Piwowarski (KS Olimpia Zapasy),

Tomasz Wysocki (UKP Jedynka),

Witold Rogoz (SSW Fighter),

Joanna Śnigier (UKS Szóstka),

Mirosław Kreczman (PKS Korona),

Arkadiusz Majewski (KS Basketball),

Hieronim Kozakiewicz (KSW Tygrys),

Zbigniew Wołoszyn (UKS Tomita),

Wojciech Załuski (UKS Silvant Kajak ),

Agnieszka Banaś (UKS Silvant Kajak),

Adam Załuski (UKS Silvant Kajak),

Paweł Krause (UKS Silvant Kajak),

Tomasz Bartnicki (UKS Silvant Kajak),

Milena Sikorska (UKTS Destination),

Wiktoria Sudomierska (UKTS Destination),

Katarzyna Goszka (Szkoła Tańca Broadway).

Wyróżnienia – zawodnicy

Franciszek Piwowarski (KS Olimpia Zapasy), zapasy w stylu klasycznym

Mikołaj Jureko (UKP Jedynka Elbląg), pływanie

Tymoteusz Żachowski (LUKS Meyer), podnoszenie ciężarów

Wiktoria Gabis (LUKS Meyer), podnoszenie ciężarów

Krzysztof Wróblewski (LUKS Meyer), podnoszenie ciężarów

Natalia Lipińska (UKS Szóstka), jazda figurowa na rolkach

Julia Gierszewska (UKS Szóstka), jazda figurowa na rolkach

Filip Mirzałek (KS Orzeł), łyżwiarstwo szybkie

Jan Stosik (KS Orzeł), short-track

Miłosz Zawisza (KS Orzeł), short-track

Michał Krause (KS Orzeł), short-track

Jakub Olak (KS Orzeł), short-track

Jędrzej Borowiecki (KS Orzeł), short-track

Stefan Ziemiński (SSW Fighter), sporty walki

Jakub Zawada (SSW Fighter), sporty walki

Oliver Orłowski (Fundacja Kolektyw), bieg przeszkodowy OCR

Włodzimierz Lizak (Elbląg Triathlon Team), triathlon

Agata Pytel (KSW Tygrys), boks

Nicola Wawrzykowska (KSW Tygrys), boks

Adam Witkowski (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo

Adrian Durma (UKS Silvant Kajak), kick-boxing

Oskar Banasik (Elbląski Klub Karate), kick-boxing

Mateusz Kowzan (Elbląski Klub Karate), kick-boxing

Dominik Berdyczko (UKS Kontra), boks

Lidia Czarnecka (UKS Skoczek), szachy

Zuzanna Sielska (UKS Tomita Elbląg), judo

Jakub Sielski (UKS Tomita Elbląg), judo

Maciej Dryka (UKS Tomita Elbląg), judo

Aleksandra Kocięba (MKS Truso), judo

Stypendyści sportowi Miasto Elbląg

Anna Doroszkiewicz (AZS AWFiS Gdańsk), pływanie

Mikołaj Florkowski (AZS Zakopane), łyżwiarstwo szybkie

Paulina Kuźmińska (EKS Start), piłka ręczna

Zofia Chwojnicka (EKS Start), piłka ręczna

Klaudia Grabińska (EKS Start), piłka ręczna

Maria Pentek (EKS Start), piłka ręczna

Oskar Banasik (Elbląski Klub Karate), kickboxing

Mateusz Kowzan (Elbląski Klub Karate), kickboxing

Marceli Józefowicz (Elbląski Klub Tańca Jantar), taniec sportowy

Diane Sellier (GKS Stoczniowiec Gdańsk), short track

Kamila Sellier (GKS Stoczniowiec Gdańsk), short track

Julia Antolak (GKS Solny Grzybowo), szachy

Rafał Rocki (IKS Atak), paralekkoatletyka

Joanna Świderska (IKS Atak), paralekkoatletyka

Artur Wąsowicz (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami

Rafał Wojtowicz (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami

Filip Gaca (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami

Dariusz Cegielka (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami

Marcin Bachanek (KS Arena Tomaszów Mazowiecki), łyżwiarstwo szybkie

Iga Wojtasik (KS AZS AWF Katowice), łyżwiarstwo szybkie

Kacper Lewalski (KS AZS UWM Olsztyn), lekkoatletyka

Przemysław Zamojski (KS Basketball), koszykówka

Franciszek Piwowarski (KS Olimpia Zapasy Elbląg), zapasy styl klasyczny

Filip Mirzałek (KS Orzeł), short track

Tymon Hryniewicz (KS Orzeł), short track

Igor Janik (KS Stilon Gorzów Wlkp.), szachy

Jakub Adamski (KSW Tygrys), boks

Jakub Ignaczyk (KSW Tygrys), boks

Igor Lichocki (KSW Tygrys), boks

Mikołaj Podpora (KSW Tygrys), boks

Tymoteusz Żachowski (LUKS Meyer), podnoszenie ciężarów

Tomasz Talewicz (LUKS Meyer), podnoszenie ciężarów

Nikodem Dyas (MKS Truso), piłka ręczna

Nikola Jankowska (MKS Truso), piłka ręczna

Katarzyna Kwiatkowska (MKS Truso), piłka ręczna

Mikołaj Galiński (MKS Truso), judo

Daniel Ośka (MKS Truso), judo

Aleksandra Ziemińska (MKS Truso), piłka ręczna

Nadia Żydanowicz (MKS Truso), piłka ręczna

Aleksandra Kocięba (MKS Truso), judo

Mateusz Bożejewicz (SMS Ostróda), siatkówka plażowa

Dominik Bożejewicz (SMS Ostróda), siatkówka plażowa

Marcel Jureko (UKP Jedynka), pływanie

Mikołaj Jureko (UKP Jedynka), pływanie

Dominik Berdyczko (UKS Kontra), boks

Klaudia Fedyna (UKS Olimpia Judo), judo

Przemysław Korsak (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo

Igor Komorowski (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo

Przemysław Rojek (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo

Mikołaj Kot (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo

Adrian Durma (UKS Silvant Kajak), kick boxing

Lidia Czarnecka (UKS Skoczek), szachy

Natalia Lipińska (UKS Szóstka), wrotkarstwo

Jakub Sielski (UKS Tomita), judo

Maciej Dryka (UKS Tomita), judo

Zuzanna Sielska (UKS Tomita), judo

Emilia Zawisza (UKS Viking), łyżwiarstwo szybkie