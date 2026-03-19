Najlepsi sportowcy z wyróżnieniami. Za nami Gala Elbląskiego Sportu

Najlepsi sportowcy nagrodzeni
Na nagrody oraz stypendia sportowe dla zawodników, którzy w ubiegłym roku osiągali wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym, w tegorocznym budżecie zabezpieczono ponad pół miliona złotych.
W trakcie uroczystości specjalnym wyróżnieniem – diamentem w dowód uznania za działania na rzecz rozwoju miasta – zostali uhonorowani Stanisław Tomczyński, wieloletni działacz sportowy, obecnie związany z EKS Start Elbląg oraz Kamila Sellier, uczestniczka zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026.
Wśród osób wyróżnionych - za wsparcie rozwoju elbląskiego sportu był również gen. broni Marek Sokołowski, dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.
Nagrody i wyróżnienia otrzymało w sumie 82 sportowców (lista poniżej)
Prezydent Elbląga dr Michał Missan przyznał również 57 stypendiów sportowych. Stypendium sportowe jest przyznawane na wniosek na podstawie wyników osiągniętych w ubiegłym roku zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia trybu i zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Gminy Miasto Elbląg. O wsparcie mogą starać się zawodnicy reprezentujący elbląskie kluby sportowe lub będący mieszkańcami Miasta Elbląg. Stypendia będą otrzymywali przedstawiciele 17 dyscyplin sportowych.
Podczas Elbląskiego Święta Sportu zaprezentowana została wizualizacja stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego przy ul. Krakusa.
Galę uświetniły występy artystyczne: Łukasza Pacera, Katarzyny Carrasco, Huberta Sartanowicza oraz zespołu Cheerleaders Cadmans.
Nagrodzeni i wyróżnieni:
Diament za działalność na rzecz rozwoju Miasta:
Stanisław Tomczyński,
Kamila Sellier
Nagrody - trenerzy i osoby zasłużone
Grzegorz Rajkowski (LUKS Meyer),
Beata Kukowska (UKS Szóstka),
Aleksandra Przeor-Mirzałek (KS Orzeł),
Ireneusz Borowiecki (KS Orzeł),
Aneta Rękas-Woźna (IKS Atak),
Ryszard Grzelak (IKS Atak),
Patryk Bursztynowicz (KSW Tygrys),
Mikołaj Kupiec (UKS Silvant Kajak),
Ryszard Białkowski (UKS Viking),
Magdalena Stanulewicz (EKS Start).
Nagrody - zawodnicy:
Rafał Wojtowicz (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami
Filip Gaca (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami
Artur Wąsowicz (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami
Dariusz Cegiełka (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami
Martyna Górka (KS Orzeł), short-track
Adam Wiśniewski (IKS Atak), judo
Rafał Rocki (IKS Atak), paralekkoatletyka
Joanna Świderska (IKS Atak), paralekkoatletyka
Marcin Liszcz (IKS Atak), judo
Konrad Szumski (IKS Atak), judo
Mateusz Bielecki (IKS Atak), judo
Mirosław Kostka (IKS Atak), judo
Agnieszka Strąk (IKS Atak), short-track
Amelia Nowakowska (KS Orzeł), short-track
Ada Jażdżyńska (KS Orzeł), short-track
Oskar Sokołowski (KS Orzeł), short-track
Mikołaj Kot (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo
Tomasz Talewicz (LUKS Meyer), podnoszenie ciężarów
Igor Komorowski (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo
Przemysław Korsak (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo
Tymon Hryniewicz (KS Orzeł), short-track
Przemysław Rojek (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo
Marcel Jureko (UKP Jedynka Elbląg), pływanie
Emilia Zawisza (UKS Viking), łyżwiarstwo szybkie
Wyróżnienia – trenerzy i osoby zasłużone na rzecz sportu
Janina Maksymowicz (EKS Elcross),
Michał Dąbrowski (UKS Kosai Judo),
Paweł Piwowarski (KS Olimpia Zapasy),
Tomasz Wysocki (UKP Jedynka),
Witold Rogoz (SSW Fighter),
Joanna Śnigier (UKS Szóstka),
Mirosław Kreczman (PKS Korona),
Arkadiusz Majewski (KS Basketball),
Hieronim Kozakiewicz (KSW Tygrys),
Zbigniew Wołoszyn (UKS Tomita),
Wojciech Załuski (UKS Silvant Kajak ),
Agnieszka Banaś (UKS Silvant Kajak),
Adam Załuski (UKS Silvant Kajak),
Paweł Krause (UKS Silvant Kajak),
Tomasz Bartnicki (UKS Silvant Kajak),
Milena Sikorska (UKTS Destination),
Wiktoria Sudomierska (UKTS Destination),
Katarzyna Goszka (Szkoła Tańca Broadway).
Wyróżnienia – zawodnicy
Franciszek Piwowarski (KS Olimpia Zapasy), zapasy w stylu klasycznym
Mikołaj Jureko (UKP Jedynka Elbląg), pływanie
Tymoteusz Żachowski (LUKS Meyer), podnoszenie ciężarów
Wiktoria Gabis (LUKS Meyer), podnoszenie ciężarów
Krzysztof Wróblewski (LUKS Meyer), podnoszenie ciężarów
Natalia Lipińska (UKS Szóstka), jazda figurowa na rolkach
Julia Gierszewska (UKS Szóstka), jazda figurowa na rolkach
Filip Mirzałek (KS Orzeł), łyżwiarstwo szybkie
Jan Stosik (KS Orzeł), short-track
Miłosz Zawisza (KS Orzeł), short-track
Michał Krause (KS Orzeł), short-track
Jakub Olak (KS Orzeł), short-track
Jędrzej Borowiecki (KS Orzeł), short-track
Stefan Ziemiński (SSW Fighter), sporty walki
Jakub Zawada (SSW Fighter), sporty walki
Oliver Orłowski (Fundacja Kolektyw), bieg przeszkodowy OCR
Włodzimierz Lizak (Elbląg Triathlon Team), triathlon
Agata Pytel (KSW Tygrys), boks
Nicola Wawrzykowska (KSW Tygrys), boks
Adam Witkowski (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo
Adrian Durma (UKS Silvant Kajak), kick-boxing
Oskar Banasik (Elbląski Klub Karate), kick-boxing
Mateusz Kowzan (Elbląski Klub Karate), kick-boxing
Dominik Berdyczko (UKS Kontra), boks
Lidia Czarnecka (UKS Skoczek), szachy
Zuzanna Sielska (UKS Tomita Elbląg), judo
Jakub Sielski (UKS Tomita Elbląg), judo
Maciej Dryka (UKS Tomita Elbląg), judo
Aleksandra Kocięba (MKS Truso), judo
Stypendyści sportowi Miasto Elbląg
Anna Doroszkiewicz (AZS AWFiS Gdańsk), pływanie
Mikołaj Florkowski (AZS Zakopane), łyżwiarstwo szybkie
Paulina Kuźmińska (EKS Start), piłka ręczna
Zofia Chwojnicka (EKS Start), piłka ręczna
Klaudia Grabińska (EKS Start), piłka ręczna
Maria Pentek (EKS Start), piłka ręczna
Oskar Banasik (Elbląski Klub Karate), kickboxing
Mateusz Kowzan (Elbląski Klub Karate), kickboxing
Marceli Józefowicz (Elbląski Klub Tańca Jantar), taniec sportowy
Diane Sellier (GKS Stoczniowiec Gdańsk), short track
Kamila Sellier (GKS Stoczniowiec Gdańsk), short track
Julia Antolak (GKS Solny Grzybowo), szachy
Rafał Rocki (IKS Atak), paralekkoatletyka
Joanna Świderska (IKS Atak), paralekkoatletyka
Artur Wąsowicz (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami
Rafał Wojtowicz (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami
Filip Gaca (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami
Dariusz Cegielka (IKS Atak), siatkówka plażowa osób z niepełnosprawnościami
Marcin Bachanek (KS Arena Tomaszów Mazowiecki), łyżwiarstwo szybkie
Iga Wojtasik (KS AZS AWF Katowice), łyżwiarstwo szybkie
Kacper Lewalski (KS AZS UWM Olsztyn), lekkoatletyka
Przemysław Zamojski (KS Basketball), koszykówka
Franciszek Piwowarski (KS Olimpia Zapasy Elbląg), zapasy styl klasyczny
Filip Mirzałek (KS Orzeł), short track
Tymon Hryniewicz (KS Orzeł), short track
Igor Janik (KS Stilon Gorzów Wlkp.), szachy
Jakub Adamski (KSW Tygrys), boks
Jakub Ignaczyk (KSW Tygrys), boks
Igor Lichocki (KSW Tygrys), boks
Mikołaj Podpora (KSW Tygrys), boks
Tymoteusz Żachowski (LUKS Meyer), podnoszenie ciężarów
Tomasz Talewicz (LUKS Meyer), podnoszenie ciężarów
Nikodem Dyas (MKS Truso), piłka ręczna
Nikola Jankowska (MKS Truso), piłka ręczna
Katarzyna Kwiatkowska (MKS Truso), piłka ręczna
Mikołaj Galiński (MKS Truso), judo
Daniel Ośka (MKS Truso), judo
Aleksandra Ziemińska (MKS Truso), piłka ręczna
Nadia Żydanowicz (MKS Truso), piłka ręczna
Aleksandra Kocięba (MKS Truso), judo
Mateusz Bożejewicz (SMS Ostróda), siatkówka plażowa
Dominik Bożejewicz (SMS Ostróda), siatkówka plażowa
Marcel Jureko (UKP Jedynka), pływanie
Mikołaj Jureko (UKP Jedynka), pływanie
Dominik Berdyczko (UKS Kontra), boks
Klaudia Fedyna (UKS Olimpia Judo), judo
Przemysław Korsak (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo
Igor Komorowski (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo
Przemysław Rojek (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo
Mikołaj Kot (UKS Silvant Kajak), kajakarstwo
Adrian Durma (UKS Silvant Kajak), kick boxing
Lidia Czarnecka (UKS Skoczek), szachy
Natalia Lipińska (UKS Szóstka), wrotkarstwo
Jakub Sielski (UKS Tomita), judo
Maciej Dryka (UKS Tomita), judo
Zuzanna Sielska (UKS Tomita), judo
Emilia Zawisza (UKS Viking), łyżwiarstwo szybkie