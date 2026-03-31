Miasto przygotowuje się modernizacji Stadionu Miejskiego przy ul. Agrykola

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej prezydent Elbląga, Michał Missan, złoży wniosek o wprowadzenie do budżetu zadania pn. „Modernizacja trybun przy Stadionie Miejskim przy ul. Agrykola w Elblągu”. Na ten cel samorząd chce zabezpieczyć 250 tys. zł. Planowane opracowanie obejmie wizję kompleksowej modernizacji stadionu z możliwością realizacji inwestycji w etapach. Koncepcja uwzględni wszystkie uwarunkowania prawne i techniczne, w tym brak możliwości wyburzenia charakterystycznych łuków objętych ochroną konserwatorską.

W pierwszym etapie miasto planuje budowę nowej, zadaszonej trybuny w miejscu obecnej trybuny „prostej”. Obiekt pomieści od 2500 do 3000 widzów i zostanie wyposażony w niezbędne zaplecze spełniające wymogi PZPN dla rozgrywek Ekstraklasy. Opracowanie koncepcji stanowi kluczowy krok w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji. Docelowo Stadion Miejski przy ul. Agrykola ma stać się nowoczesnym obiektem sportowym, harmonijnie wpisanym w istniejącą zabudowę tej części miasta.

Przypominamy, że jeszcze w kwietniu planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie podgrzewanej murawy. Zakres prac obejmie montaż systemu ogrzewania boiska, instalację systemu nawadniania oraz kompleksową wymianę nawierzchni z trawy naturalnej. Wartość tej inwestycji wynosi ponad 6,5 mln zł, z czego 2,4 mln zł stanowi dofinansowanie pozyskane z budżetu samorządu województwa oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Rozpoczęcie prac związanych z przebudową płyty głównej nastąpi po podpisaniu umowy z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.