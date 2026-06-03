Turniej poświęcony jest pamięci Wiesława Budzińskiego – wybitnego elbląskiego trenera boksu, wychowawcy wielu pokoleń pięściarzy i osoby szczególnie zasłużonej dla rozwoju tej dyscypliny w regionie. Za życia trenera Budzińskiego zorganizowano osiem turniejów bokserskich, a po jego odejściu wydarzenie jest kontynuowane w formule memoriału, stanowiąc hołd dla jego sportowego dorobku.

Podczas niedzielnej imprezy kibice będą mogli zobaczyć w akcji zawodników UKS Kontra Elbląg reprezentujących różne kategorie wiekowe. Nie zabraknie także czołowych pięściarzy regionu, w tym aktualnych medalistów mistrzostw Polski, co gwarantuje wysoki poziom sportowy i wiele emocjonujących pojedynków.

W ringu zaprezentują się również zawodnicy z innych klubów województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, m.in. z Olympii Lidzbark Warmiński, Boxing Club Iława, LKS Kruszynka Braniewo oraz Brzostek Top Team Gdańsk.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Elbląga Michała Missana, Starosty Elbląskiego Macieja Romanowskiego oraz Konsula Republiki Mołdawii Macieja Bukowskiego.

Partnerami memoriału są MOSiR Elbląg, Klub Motocyklowy Orzeł oraz Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Bokserski. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują portEl.pl oraz Radio ESKA Elbląg.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe V Memoriał Bokserski im. Wiesława Budzińskiego już 7 czerwca w Elblągu

V Memoriał Bokserski im. Wiesława Budzińskiego

Data: 7 czerwca 2026 r. (niedziela)

Godzina: 14:00

Miejsce: Hala sportowa MOSiR „Atletikon”, ul. Agrykola 8, Elbląg

Wstęp: wolny

Organizatorzy zapraszają wszystkich sympatyków boksu oraz mieszkańców Elbląga do wspólnego kibicowania i uczczenia pamięci jednego z najwybitniejszych trenerów w historii elbląskiego pięściarstwa.