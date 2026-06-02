Nocny rajd otwarcia Rowerowej Stolicy Polski za nami

Rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski rozpoczęła się 1 czerwca punktualnie o godz. 0:00 i potrwa do końca bieżącego miesiąca. Każdy może do niej dołączyć i kręcić kilometry dla swojego miasta.

W Elblągu po raz drugi na inaugurację rywalizacji o Puchar RSP odbył się nocny przejazd przez miasto. Tak jak przed rokiem, nie zabrakło chętnych, którzy w ten niecodzienny sposób postanowili spędzić czas w środku nocy. W przejeździe udział wzięło ponad 70 rowerzystów, którzy pokonali 10-kilometrową trasę prowadzącą ulicami Elbląga. Pomimo późnej pory uczestnikom dopisywały zarówno doskonałe humory, jak i energia do wspólnego pokonywania pierwszych kilometrów w tegorocznej rywalizacji. Rowerzyści z uśmiechem na twarzach przemierzali kolejne kilometry, pokazując, że pasja do dwóch kółek nie zna ograniczeń ani pory dnia. Nocna atmosfera miasta, oświetlone ulice i wspólna motywacja stworzyły wyjątkowy klimat tego wydarzenia.

Składamy ogromne podziękowania dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu za sprawne zabezpieczenie trasy przejazdu.

Rywalizacja o Puchar Rowerowej Stolicy Polski potrwa do 30 czerwca. W tegorocznej edycji bierze udział 250 samorządów z całego kraju. Miasto Elbląg bierze udział w tej kampanii po raz siódmy.

Celem akcji jest propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja jazdy rowerem oraz turystyki rowerowej. Każdy i co ważne w każdym miejscu na świecie może przyłączyć się do wspólnej zabawy i kręcić kilometry dla Elbląga. Trzeba tylko: zainstalować w smartfonie darmową aplikację „Aktywne Miasta”, która rejestruje trasy i ich długości, wskazać Elbląg jako miasto, dla którego chce się zdobywać kolejne kilometry i ruszyć na swoim jednośladzie w trasę.

Udział w zabawie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny. Kampania, co najważniejsze, motywuje mieszkańców do zdrowej sportowej rywalizacji i wspólnej zabawy propagującej aktywny tryb życia.

W trakcie rywalizacji wyłonimy również najaktywniejsze elbląskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Każdy może kręcić kilometry dla swojej szkoły – wystarczy tylko wskazać ją w aplikacji. Co ważne, o dobry wynik szkoły mogą zadbać nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice, znajomi i przyjaciele. Najbardziej aktywna szkoła podstawowa i najbardziej aktywna szkoła ponadpodstawowa otrzymają nagrody. Wyróżnieni zostaną również najbardziej aktywni rowerzyści.

Zachęcamy do kręcenia kilometrów dla Elbląga!