Elbląg. Sprawdź godziny otwarcia obiektów MOSiR w długi weekend

KaJot
2026-06-03 13:58

Przed nami długi czerwcowy weekend, który dla wielu mieszkańców będzie okazją do aktywnego wypoczynku. Osoby planujące wizytę na Kalbarze czy w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka powinny jednak wcześniej sprawdzić godziny funkcjonowania obiektów MOSiR, ponieważ w dniach 4–7 czerwca obowiązywać będą zmiany w harmonogramie.

Sprawdź godziny otwarcia obiektów MOSiR w długi weekend

• Tor „Kalbar” ◦ 4 czerwca: czynny w godz. 12:00–20:50 ◦ 5–7 czerwca: czynny w godz. 9:00–20:50

• Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” ◦ 4 czerwca: czynne w godz. 14:00–22:00 ◦ 5–7 czerwca: czynne w godz. 6:00–22:00

• Kryta Pływalnia ◦ 4 czerwca: nieczynna ◦ 5 czerwca: czynna w godz. 15:00–22:00 ◦ 6 czerwca: czynna w godz. 9:00–15:30

• Lodowisko „Helena” ◦ 4 czerwca: nieczynne ◦ 5–6 czerwca: sesje na rolkowisku odwołane z powodu organizacji XXXI Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku”.

Zachęcamy do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz korzystania z oferty miejskich obiektów sportowych. Życzymy mieszkańcom, udanego wypoczynku. Do zobaczenia na obiektach MOSiR!