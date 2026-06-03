Elbląg. Sprawdź godziny otwarcia obiektów MOSiR w długi weekend

Sprawdź godziny otwarcia obiektów MOSiR w długi weekend
• Tor „Kalbar” ◦ 4 czerwca: czynny w godz. 12:00–20:50 ◦ 5–7 czerwca: czynny w godz. 9:00–20:50
• Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” ◦ 4 czerwca: czynne w godz. 14:00–22:00 ◦ 5–7 czerwca: czynne w godz. 6:00–22:00
• Kryta Pływalnia ◦ 4 czerwca: nieczynna ◦ 5 czerwca: czynna w godz. 15:00–22:00 ◦ 6 czerwca: czynna w godz. 9:00–15:30
• Lodowisko „Helena” ◦ 4 czerwca: nieczynne ◦ 5–6 czerwca: sesje na rolkowisku odwołane z powodu organizacji XXXI Festiwalu Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku”.
Zachęcamy do aktywnego spędzenia wolnego czasu oraz korzystania z oferty miejskich obiektów sportowych. Życzymy mieszkańcom, udanego wypoczynku. Do zobaczenia na obiektach MOSiR!