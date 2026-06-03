Elbląg. Sprawdź godziny otwarcia obiektów MOSiR w długi weekend

KaJot 13:58

Przed nami długi czerwcowy weekend, który dla wielu mieszkańców będzie okazją do aktywnego wypoczynku. Osoby planujące wizytę na Kalbarze czy w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka powinny jednak wcześniej sprawdzić godziny funkcjonowania obiektów MOSiR, ponieważ w dniach 4–7 czerwca obowiązywać będą zmiany w harmonogramie.