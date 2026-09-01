Maciej Skrzypczak nowym dyrektorem Elbląskiej Orkiestry Kameralnej

Zmiana na stanowisku dyrektora jest związana z decyzją dotychczasowej dyrektorki Elbląskiej Orkiestry Kameralnej Karoliny Nowotczyńskiej, która podjęła nowe wyzwanie zawodowe i obejmie kierownictwo Filharmonii Zielonogórskiej. W związku z tym obowiązki dyrektora Elbląskiej Orkiestry Kameralnej powierzono Maciejowi Skrzypczakowi. Nowy dyrektor EOK ma za sobą ponad 20 lat doświadczenia w pracy artystycznej, zarządzaniu zespołami oraz organizacji wydarzeń muzycznych w kraju i za granicą. Przez blisko 14 lat kierował Orkiestrą Wojskową w Elblągu, a w latach 2017–2021 dowodził Orkiestrą Reprezentacyjną Wojska Polskiego w Warszawie. W swojej dotychczasowej karierze łączył kompetencje dyrygenta i menedżera z doświadczeniem w prowadzeniu dużych zespołów artystycznych, organizacji koncertów, festiwali i międzynarodowych tras koncertowych. Jego dorobek artystyczny został wielokrotnie doceniony, zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Maciej Skrzypczak jest m.in. laureatem nagród i wyróżnień za osiągnięcia artystyczne oraz wkład w rozwój życia kulturalnego Elbląga. Objęcie przez niego kierownictwa Elbląskiej Orkiestry Kameralnej to powrót do miasta, z którym przez lata był zawodowo i artystycznie związany, oraz możliwość wykorzystania bogatego doświadczenia w dalszym budowaniu pozycji EOK i jej relacji z elbląską publicznością.

Poniżej szczegółowy biogram Macieja Skrzypczaka wraz z informacjami o jego doświadczeniu zawodowym, wykształceniu, nagrodach i najważniejszych osiągnięciach artystycznych.

MACIEJ SKRZYPCZAK

PODSUMOWANIE ZAWODOWEDyrygent, menedżer kultury oraz laureat prestiżowych nagród artystycznych z ponad 20-letnim doświadczeniem w dowodzeniu i prowadzeniu czołowych wojskowych zespołów muzycznych w Polsce. Jako były Dowódca – Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Elblągu oraz Dowódca Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego w Warszawie, z sukcesem łączył najwyższy kunszt artystyczny z zarządzaniem operacyjnym, logistyką widowisk masowych i międzynarodowych tras koncertowych. Posiada udokumentowane sukcesy w budowaniu prestiżu instytucji, zarządzaniu zespołami ludzkimi pod presją czasu oraz współpracy z administracją publiczną.

GŁÓWNE ATUTY I KOMPETENCJE

Wieloletnie doświadczenie w dowodzeniu i kształtowaniu dyscypliny w elitarnych zespołach artystycznych.Zarządzanie operacyjne i logistyka: Planowanie budżetów, koordynacja transportu wielkogabarytowego (instrumentarium), organizacja dużych festiwali i wyjazdów zagranicznych (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji, Włoszech, Bułgarii, Estonii, Litwie oraz Łotwie).Kunszt muzyczny: Doświadczenie w dyrygenturze symfonicznej, dętej, aranżacji utworów oraz budowaniu zbalansowanego, atrakcyjnego dla publiczności repertuaru.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego – WarszawaStanowisko: Dowódca – Kapelmistrz (w stopniu majora)Okres pracy: 2017 – 2021Obowiązki i zarządzanie artystyczne:Kompleksowe kierowanie najważniejszą, flagową instytucją muzyczną Wojska Polskiego.Dyrygowanie oraz nadzór nad przygotowaniem artystycznym zespołu podczas uroczystości państwowych, międzynarodowych i koncertów galowych.Odpowiedzialność za strategię wizerunkową orkiestry oraz realizację budżetu jednostki.Planowanie ogólnokrajowych i zagranicznych tras koncertowych oraz koordynacja pracy logistycznej.Orkiestra Wojskowa w ElbląguStanowisko: Dowódca – Kapelmistrz (w stopniu kapitana)Okres pracy: 2003 – 2017 (blisko 14 lat samodzielnego dowodzenia)Obowiązki i osiągnięcia:Zarządzanie bieżącą działalnością elbląskiego garnizonu muzycznego.Prowadzenie prób sekcyjnych i ogólnych, dobór repertuaru koncertowego od klasyki po muzykę rozrywkową.Organizacja występów na arenie międzynarodowej – wielokrotny udział i reprezentowanie regionu na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Musikparade” w Niemczech.Ścisła współpraca z lokalnymi instytucjami kultury, samorządem terytorialnym i mediami.

WYBRANE NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

I Miejsce i tytuł Laureata – III Ogólnopolski Przegląd Orkiestr Wojsk Lądowych w Giżycku (pod batutą kpt. M. Skrzypczaka).II Miejsce – Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Garnizonowych Wojska Polskiego w Świeradowie-Zdroju.

Nagroda Prezydenta Miasta Elbląg w kategorii Kultura i sztuka – za wybitne osiągnięcia artystyczne, upowszechnianie kultury oraz istotny wkład w rozwój życia muzycznego Elbląga.Nagroda Indywidualna Dowódcy Wojsk Lądowych – za najlepiej przygotowany i opracowany utwór polskiego kompozytora.Wyróżnienie Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej statuetką „Husarz” – za bezinteresowną pomoc, szczególne wsparcie i wkład w kształtowanie dyscypliny wojskowej oraz rozwój kultury regionalnej.

WYKSZTAŁCENIE

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w GdańskuKierunek: Wydział Dyrygentury, Akademia Bydgoska w BydgoszczyStudia w zakresie edukacji artystycznej,

Uzyskany tytuł: Magister Sztuki,Wojskowe Liceum Muzyczne w GdańskuDyplom zawodowy muzyk-instrumentalista.