Rysza elbląskie lodowisko Helena. Ślizgawki dopasowane do stopnia zaawansowania

Jesień na dobre się rozkręca, więc warto przypomnieć sobie, że w Elblągu na łyżwy można wybrać się także w środku tygodnia. Lodowisko Helena zaprasza na regularne ślizgawki, podczas których każdy może znaleźć dogodną porę na jazdę – niezależnie od tego, czy dopiero stawia pierwsze kroki na lodzie, czy jest na bardziej zaawansowanym poziomie. Ta druga grupa może skorzystać z sesji ze strefą freestyle. To specjalnie wydzielona część lodowiska, z której można korzystać podczas konkretnych sesji wskazanych w harmonogramie.Sobotnia i niedzielna sesja o godz. 13:30 to ślizgawka rodzinna, przygotowana z myślą o wspólnym spędzaniu czasu na lodzie. To dobry moment, by zabrać dzieci, rodziców, rodzeństwo czy znajomych i razem rozpocząć weekendową przygodę z łyżwami.

Na Lodowisku Helena nie zabraknie również miejsca dla grup zorganizowanych. Specjalne godziny w środę i piątek to propozycja m.in. dla szkół, klubów i innych grup, które chcą wspólnie skorzystać z tafli – po wcześniejszej rezerwacji.

Kiedy można przyjść na łyżwy?

• Wtorek: 18:00, 19:10 (ze strefą freestyle) • Środa: 14:00 (grupy zorganizowane) • Czwartek: 18:00, 19:10 (ze strefą freestyle) • Piątek: 13:50 (grupy zorganizowane), 19:10, 20:15 (ze strefą freestyle) • Sobota: 13:30 (rodzinna), 14:40, 15:50, 17:00 • Niedziela: 13:30 (rodzinna), 14:40, 15:50, 17:00 (ze strefą freestyle)

Ceny biletów

• bilet normalny – 15 zł, 12 zł („wElblągu”) lub 11 zł (Elbląska Karta Dużej Rodziny); • bilet ulgowy – 11 zł, 9 zł („wElblągu”) lub 7 zł (Elbląska Karta Dużej Rodziny); • bilet grupowy (minimum 15 osób) – 10 zł.Na miejscu działa także wypożyczalnia łyżew prowadzona przez Klub Sportowy Orzeł. Wypożyczenie jednej pary kosztuje 13,00 zł.Niezależnie od pogody za oknem, na lodowisku czeka już prawdziwie zimowy klimat. Wybierzcie dogodną godzinę, załóżcie łyżwy i wpadajcie na taflę! Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie.