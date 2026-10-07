Będzie nowa nawierzchnia na ul. Żeglarskiej w Elblągu

Departament Zarządu Dróg informuje, że 8 października 2026 r., od godzin porannych, rozpocznie się remont. W jego ramach zostaną wykonane niezbędne prace drogowe, frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej – tzw. dywanika z masy bitumicznej. W związku z prowadzonymi robotami już od godzin rannych należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym na remontowanym odcinku. Aby prace mogły przebiegać sprawnie i możliwie szybko, zwracamy się z prośbą do kierowców o nieparkowanie pojazdów na ul. Żeglarskiej na odcinku objętym remontem oraz o niepozostawianie tam samochodów. Kierowców i pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o stosowanie się do zmian w organizacji ruchu drogowego.