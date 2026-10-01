Kolejne ułatwienia dla mieszkańców - nowe usługi w elbląskim Urzędomacie

Nowe usługi w Urzędomacie

W przypadku dodatkowej tablicy rejestracyjnej oraz wtórnika utraconych tablic rejestracyjnych klient podczas składania wniosku wybiera opcję odbioru tablicy rejestracyjnej z urządzenia oraz zostawia dowód rejestracyjny oraz tablicę rejestracyjną w przypadku wtórnika tablicy rejestracyjnej. Gdy tablica rejestracyjna jest gotowa, zostaje włożona przez pracownika urzędu do jednej ze skrytek. Wtedy do mieszkańca na podany wcześniej numer telefonu wysyłany jest SMS z kodem PIN uprawniającym do odbioru tablicy rejestracyjnej. Po wprowadzeniu numeru telefonu i otrzymanego wcześniej kodu PIN następuje odbiór tablicy rejestracyjnej przez klienta. Tablica rejestracyjna powinna być odebrana z urządzenia w ciągu 48 godzin.

Równocześnie zostanie uruchomiona również możliwość odbioru prawa jazdy dla mieszkańców, którzy po raz pierwszy ubiegają się o prawa jazdy. Wybór opcji odebrania prawa jazdy w Urzędomacie następuje w ten sam sposób jak w przypadku dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. Po wyborze opcji przy składaniu wniosku odbioru prawa jazdy w Urzędomacie, klient otrzyma na podany wcześniej numer telefonu SMS z kodem PIN uprawniającym do odbioru prawa jazdy. Po wprowadzeniu numeru telefonu i otrzymanego wcześniej kodu PIN następuje odbiór prawa jazdy przez klienta. Prawo jazdy powinno być odebrane z urządzenia w ciągu 48 godzin.

To kolejny krok nowocześniejszej obsługi klientów i całodobowego odbioru dokumentów i tablic rejestracyjnych. Korzystanie z tego rozwiązania niewątpliwie przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania w urzędzie, a fakt, że dokumenty i tablice rejestracyjne będą dostępne przez całą dobę, umożliwi klientom swobodne korzystanie z usług urzędu.