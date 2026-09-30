Urbaniści i eksperci ds. zagospodarowania przestrzennego dyskutują o ożywieniu centrum Elbląga

Spotkanie poświęcone jest przekształceniom i rewitalizacji obszarów śródmiejskich w obliczu współczesnych wyzwań urbanistycznych w regionie Morza Bałtyckiego. Hasło przewodnie brzmi: „Nowa definicji centrum Elbląga. Centra miast w okresie przemian – Czy główne ulice handlowe podupadają?”

Przez trzy dni eksperci z Polski, Szwecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Danii, Finlandii i Niemiec, pod przewodnictwem wiceprezydent Katarzyny Wiśniewskiej, dyskutować będą między innymi o elbląskiej retrowersji, sztuce w przestrzeni, zrównoważonym rozwoju miasta oraz rozwoju urbanistycznym miasta w kontekście rozwoju elbląskiego portu morskiego.

Warsztaty koncentrować się będą na terenach prowadzących do Starego Miasta, które utraciły swoje funkcje społeczne i usługowe. Urbaniści oraz eksperci ds. zagospodarowania przestrzennego omówią możliwe kierunki odnowy i wypracują rekomendacje i praktyczne narzędzia wspierające przywracanie atrakcyjności oraz ożywienie centrów miast.

Wiceprezydent Katarzyna Wiśniewska od 2011 roku jest zaangażowana w prace Komisji, której ideą jest rozwiązywanie problemowych kwestii przestrzennych miasta Gospodarza i przedstawienie jego władzom odważnych pomysłów uczestników z różnych krajów nadbałtyckich.