Już tylko 100 dni do elbląskiego Biegu Piekarczyka

100 dni do Biegu Piekarczyka

Bieg Piekarczyka od lat jest jednym z najważniejszych punktów sportowego roku w Elblągu. Łączy ambitnych zawodników walczących o życiówki, debiutantów stawiających pierwsze kroki w biegach ulicznych, drużyny reprezentujące firmy i instytucje oraz najmłodszych uczestników Mini Biegu Piekarczyka. W programie XVII edycji znajdują się cztery formuły:

– bieg główny na 10 km, – bieg na 5 km, – klasyfikacja drużynowa na dystansie 10 km, – Mini Bieg Piekarczyka dla dzieci i młodzieży.

Przypominamy, że zapisy na wszystkie dystanse są otwarte. Rejestracja prowadzona jest przez serwis elektronicznezapisy.pl. O udziale decyduje dokonanie opłaty startowej – samo wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na liście startowej.

Sto dni to wystarczająco dużo, by dobrze przygotować się do startu – niezależnie od tego, czy celem jest konkretny wynik, czy po prostu satysfakcja z ukończenia biegu. To także idealny czas na rozpoczęcie systematycznych treningów, poprawę wytrzymałości i zaplanowanie formy na początek lata. W tym może wam pomóc Bartnicki Team Elbląg, który w poniedziałki, środy i piątki o 18:30 prowadzi bezpłatnie treningi pośród ścieżek Bażantarni. Zbiórka przy muszli koncertowej.

Jeśli myślisz o starcie w drużynie, to również dobry moment, by zebrać skład i rozpocząć wspólne przygotowania. Klasyfikacja zespołowa od lat dostarcza dodatkowych emocji i mobilizuje do regularnych treningów.

100 dni. Tyle dzieli nas od startu XVII Biegu Piekarczyka. Czas ucieka szybciej niż kolejne kilometry – wykorzystaj go dobrze i zobaczmy się 14 czerwca na linii startu!

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Sponsor Strategiczny: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sponsor: ADASTOL-producent mebli na wymiar, HADM Gramatowski

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu