Jeden egzaminu na prawko nie zdał. Drugi je stracił

KaJot
2026-03-05 12:31

Pewien 22-latek wracał z kolegą, który nie zdał egzaminu na prawo jazdy... Podczas tej feralnej podróży... sam stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Jak to się stało?

143 km/h na liczniku

i

Autor: KMP Elbląg/ Materiały prasowe

Po niedawnej zmianie przepisów mamy pierwsze przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na drodze jednojezdniowej, dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Elbląska drogówka zatrzymała kierującego bmw, który oprócz przekroczenia prędkości (jechał 143 km/h) nie sygnalizował również manewrów zmiany pasa ruchu i nie zastosował się do linii jednostonnie przekraczalnej.

Mężczyzna łącznie otrzymał 1️9 punktów karnych oraz mandat w wysokości 1️900 złotych a także w myśl nowych przepisów stracił prawo jazdy na okres 3️ miesięcy.