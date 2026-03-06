Elbląg. Wkrótce ruszy kolejny etap modernizacji torowisk

Zamknięcie pętli tramwajowej i zmiana organizacji ruchu

Na czas robót pętla tramwajowa przy ul. Ogólnej, od 9 marca, zostanie czasowo wyłączona z użytkowania. W związku z zamknięciem fragmentu północnej jezdni ul. Ogólnej wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, z wykorzystaniem jezdni południowej oraz tymczasowego, utwardzonego przejazdu przez torowisko w rejonie sklepu Lidl.

W związku z zamknięciem fragmentu północnej jezdni ul. Ogólnej:

- na jezdni południowej, na odcinku od sklepu Lidl do skrzyżowania z ul. Fromborską, będzie obowiązywał ruch dwukierunkowy;

- na wysokości sklepu Lidl wykonany zostanie tymczasowy, utwardzony przejazd przez torowisko.

Komunikacja zastępcza i tymczasowa pętla tramwajowa

Na czas wyłączenia pętli przy ul. Ogólnej uruchomiona zostanie tymczasowa pętla przy ul. Obrońców Pokoju, do której dojeżdżać będą tramwaje linii nr 1 i 3. Na liniach 1, 2 i 3 zwiększona zostanie liczba brygad. Jednocześnie na czas prowadzonych prac zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowych nr 4 i 5.

Dla zapewnienia ciągłości komunikacji miejskiej uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza T4, kursująca na trasie: Ogólna – płk. Dąbka – 12 Lutego – Plac Konstytucji, z możliwością przesiadki na tramwaje w kierunku Dworca lub Placu Słowiańskiego. Zobacz mapkę trasy T4

Dodatkowo wprowadzona zostanie okrężna linia autobusowa T1, kursująca na trasie: Ogólna – Odrodzenia – Mazurska – Browar – Obrońców Pokoju – płk. Dąbka – Ogólna. Zobacz mapkę trasy T1

Tymczasowe rozkłady jazdy na liniach tramwajowych i zastępczych liniach autobusowych dostępne są na stronie elbląskiego ZKM.

Torowisko na ul. 1 Maja do remontu

Po zakończeniu prac przy pętli na ul. Ogólnej planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji — modernizacji torowiska w ciągu ul. 1 Maja. Rozpoczęcie tych prac zaplanowano na przełom marca i kwietnia. O szczegółowych zmianach w organizacji komunikacji miejskiej miasto poinformuje w odrębnym komunikacie.

To ważna inwestycja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróży pasażerów, a także przygotowanie sieci do obsługi nowoczesnego taboru tramwajowego, który trafi do miasta dzięki pozyskanym środkom unijnym. Zakup 10 nowych tramwajów oraz modernizacja torowisk o wartości blisko 184 mln zł to inwestycja w nowoczesną komunikację miejską na kolejne lata.