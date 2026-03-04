Elbląg. Nocne liczenie osób w kryzysie bezdomności

Nocne liczenie osób w kryzysie bezdomności

Uzależnienia, konflikty w rodzinie, pobyt w zakładzie karnym i brak możliwości powrotu do domu, to najczęstsze przyczyn bezdomności. Podczas tegorocznej akcji miasto Elbląg zostało podzielone na strefy, a w teren wyruszyły trzy zespoły złożone z:

- pracowników Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

- policjantów

- pracowników socjalnych Zespołu ds. Bezdomności ECUS razem ze Strażą Miejską

Służby docierały do miejsc, w których mogą przebywać osoby potrzebujące pomocy. Rozmowy często zaczynały się od kubka gorącej herbaty. Informowaliśmy o dostępnych formach wsparcia, a w razie potrzeby proponowaliśmy transport do schroniska lub noclegowni. W trakcie rozmowy wypełnialiśmy anonimowy kwestionariusz.

Badanie odbywa się co dwa lata z inicjatywy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej . Prowadzone jest jednocześnie w placówkach pomocowych i w terenie. Dzięki temu można lepiej poznać sytuację osób w kryzysie bezdomności i skuteczniej planować pomoc, zarówno lokalnie, jak i w skali całego kraju.

Wyniki ogólnopolskiego badania poznamy 27 marca.

Poprzednia tego typu akcja odbyła się w lutym 2024 roku. W Elblągu odnotowano wówczas 189 osób w kryzysie bezdomności (w tym 168 mężczyzn i 21 kobiet).