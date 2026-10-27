Hoggo. Nie deptać po pomniku

Nie deptać po pomniku

Dąb Hoggo, pomnik przyrody ma pień szeroki w obwodzie na około 8 metrów, a rozłożysta korona osiąga wysokość do 30 metrów. Cechą charakterystyczną tego dębu są długie konary, które świadczą o tym, że niegdyś to drzewo rosło na otwartej przestrzeni.

Utrzymanie Dębu Hoggo w dobrej kondycji, łączy się z wieloma problemami. W poprzednich latach dąb ten był badany przez arborystów, którzy wydali szereg zaleceń ochronnych. Jednym z problemów są działania ludzi a ściślej: wchodzenie na drzewo, a ściślej na nabiegi korzeniowe, a czasem nawet na pień i konary (wszyscy chcą mieć „ładne” zdjęcia…). Przez powstałe wskutek takich zachowań mikrouszkodzenia mogą wnikać patogeny: grzyby powodujące rozkład drewna a czasem owady-próchnojady.

Kolejnym zagadnieniem jest zadeptywanie i rozjeżdżanie terenu wokół drzewa. Niestety, wokół dębu stwierdzono obecność śladów quadów. Zgodnie z wynikami ekspertyz przeprowadzonych w 2022 i 2023 roku, Dąb Hoggo jest podatny na pogorszenie warunków w strefie glebowej, wynikających m.in. z udeptania (zagęszczenia) gleby w bezpośrednim sąsiedztwie pnia, co ma bezpośredni wpływ na możliwość pobierania powietrza, wody i substancji odżywczych z ziemi. Takie zadeptywanie byłą jednych z przyczyn obumarcia słynnego, 1000-letniego dębu „Robin Hooda” (Major Oak) w lesie Sherwood w Wielkiej Brytanii.

Autor: Kamil Zimnicki/ Materiały prasowe

Aby skuteczniej chronić Dąb Hoggo i poprawić warunki, w jakich funkcjonuje jego system korzeniowy, z inicjatywy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej wokół drzewa postawiono ogrodzenie. Ma ono ograniczyć wydeptywanie gleby i zapobiegać wchodzeniu na nabiegi korzeniowe.

W bieżącym i kolejnych latach będą prowadzone przez Nadleśnictwo Elbląg prace, których celem będzie utrzymanie Dębu Hoggo jak najdłużej, w jak najlepszej kondycji. Jedną z istotnych kwestii dla zachowania dobrej kondycji tego pomnika przyrody jest stopniowe usuwanie drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie tego drzewa, który zabierają dostęp światła do skrajnych partii korony Hoggo. Część z tych drzew zostanie okorowana tak, aby stopniowo zamierały (zbyt gwałtowne odsłonięcie Dębu Hoggo spowoduje stres dla drzewa i może pogorszyć jego kondycję).

Pod drzewem celowo zostaną zachowane leżące, obumarłe gałęzie, które stanowią naturalny nawóz i poprawią strukturę zadeptywanej w poprzednich latach gleby.

Koło Dębu Hoggo stanie także tablica informująca o prowadzonych pracach, ich celach i zasadności, aby nie zostały odebrane przez osoby niezwiązane z leśnictwem i arborystyką jako niszczenie przyrody.