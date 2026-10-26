Elbląg. Finał akcji Bezpieczny El-Przedszkolak 2026

Bezpieczny El-Przedszkolak 2026

Projekt realizowany jest w ramach programu „Bezpieczny Elbląg – współdziałanie i aktywizacja społeczna”

Bieżąca edycja realizowana jest pod hasłem: „Razem bezpieczniej”. Najbardziej oczekiwaną przez dzieci chwilą w realizacji programu, a zarazem podsumowaniem wspólnych działań jest Turniej Bezpiecznego El-Przedszkolaka, który odbędzie się 27.10.2026 r. – we wtorek. Start - godz. 10.00. Miejsce: hala MOS w ZSiPS z OMS, ul. Kościuszki 77a.

W ramach wprowadzenia do Turnieju elbląskie przedszkola podejmowały działania związane z blokami tematycznymi, przypisanymi do konkretnych kolorów:

Niebieski –BEZPIECZEŃSTWO

Czerwony – UWAGA!

Biały – PIERWSZA POMOC

Zielony - EKOLOGIA

Żółty -EMOCJE

Kolorowy – INTEGRACJA

Cele realizowane w ramach w ramach projektu to: kształtowanie właściwych postaw i budowanie zaufania wobec służb ratunkowych, propagowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia w integracji ze środowiskiem lokalnym a także nauka identyfikowania podstawowych emocji (radość, smutek, złość, strach, zaskoczenie) oraz rozwijanie empatii wobec innych.