Elblążanie zdecydowali. Znane są wyniki ankiety ws Tarnopola

- W ramach zbierania opinii na temat przyszłości współpracy partnerskiej Elbląga z Tarnopolem na Ukrainie oraz zmiany Ronda Tarnopol wpłynęło 577 ankiet (w tym 570 ważnych i 7 nieważnych). Ankieta odbywała się w dniach 28.09- 16.10.2026 r. Swoje opinie można było przekazywać elektronicznie i w wersji papierowej. Wyniki ankiety przekażę Radzie Miejskiej. To jest decyzja radnych, co stanie się z uchwałami, która zostały postawione na sesji nadzwyczajnej. Maksymalnie ułatwiłem radnym podjęcie decyzji. Nie wezmę udziału w tej sesji. Nie będę brał udziału w inicjatywach, które dzielą Elblążanki i Elblążan, bo to nie służy rozwojowi naszego miasta – mówił podczas briefingu Michał Missan, prezydent Elbląga.

Wyniki ankiety przedstawiają się następująco:

Na pytanie: jaka jest Twoja opinia nt. współpracy partnerskiej nawiązanej w 1992 r. między Elblągiem a Tarnopolem

- za kontynuacją współpracy Elbląga z Tarnopolem lub pozostawieniem współpracy w zawieszeniu opowiedziało się 53,7% – 306 respondentów (w tym: 43,9% - 250 opinii za kontynuacją i 9,8% - 56 opinii za pozostawieniem współpracy w zawieszeniu)

- za zakończeniem współpracy opowiedziało 44,2% respondentów (252 opinie)

- zdania nie miało 2,1% (12 opinii)

Na pytanie: czy widzisz potrzebę zmiany Ronda Tarnopol znajdującego się przy zbiegu ulic Marii Konopnickiej i Niepodległości

- nie widzi takiej potrzeby 53,2% mieszkańców (303 opinie)

- widzi taką potrzebę 45,3% (258 opinii)

- nie miało zdania 1,5% (9 opinii)