Ponad 19,5 mln zł dofinansowania na budowę chodnika i drogi rowerowej w ciągu ul. Królewieckiej do granic miasta!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził dofinansowanie unijne dla Elbląga. Miasto otrzyma prawie 20 mln zł na budowę ponad 6,6 km nowoczesnej trasy dla pieszych i rowerzystów aż do granic miasta. W ramach inwestycji powstaną nie tylko bezpieczne ścieżki i chodniki, ale także nowe zatoki autobusowe, oświetlenie oraz kładki.