Zbierz drużynę i pobiegnij! Sztafety w elbląskim Biegu Niepodległości

Zbierz drużynę i pobiegnij! Trzy osoby, jeden wspólny cel

Nie każdy musi pokonywać całe 10 kilometrów samodzielnie. W rywalizacji sztafetowej dystans zostanie podzielony na trzy pętle po 3333 metry, a każdy z zawodników pokona jedną z nich. To propozycja dla przyjaciół, rodzin, współpracowników, firm, instytucji i grup treningowych, które chcą wspólnie uczcić Narodowe Święto Niepodległości.

Sztafeta to okazja, by połączyć sportową rywalizację z dobrą zabawą i wzajemnym dopingiem. Nie trzeba też kompletować drużyny z samych doświadczonych biegaczy – najważniejsze, by zebrać trzyosobowy zespół i wspólnie stanąć na starcie.

Nie przegap niższej opłaty startowej

Do 18 października wpisowe na Bieg Główny na 10 km oraz Sztafety wynosi 80 zł za osobę lub 72 zł z kartą „wElblągu”. Od 19 października opłata wzrośnie do 90 zł lub 81 zł z kartą „wElblągu”. W Małym Biegu Niepodległości również obowiązuje niższa opłata do 18 października – 40 zł lub 36 zł z kartą „wElblągu”. Warto więc nie odkładać rejestracji na ostatnią chwilę.

Pobiłeś życiówkę? Teraz pobij wymówkę!

Tegoroczny Bieg Niepodległości będzie okazją nie tylko do sportowej rywalizacji, ale także do zwrócenia uwagi na własne zdrowie. Przy wydarzeniu pojawi się akcja profilaktyczna realizowana w ramach kampanii „Wąsopad”, promującej dbanie o zdrowie mężczyzn.

Skoro znajdujemy czas na treningi, przygotowania do startu i walkę o lepszy wynik, znajdźmy go również na profilaktykę i regularne badania. Aktywność fizyczna jest ważnym elementem zdrowego stylu życia, ale równie istotne jest reagowanie na sygnały, które wysyła organizm i przełamanie popularnego „jeszcze mam czas”. Przy okazji Biegu Niepodległości będziemy więc zachęcać mężczyzn, aby zrobili dla swojego zdrowia coś równie ważnego, jak kolejny krok na treningowej drodze.

Spotkajmy się 11 listopada!

XII Elbląski Bieg Niepodległości odbędzie się w środę, 11 listopada. Start i meta Biegu Głównego znajdą się na ul. Teatralnej, obok Placu Jagiellończyka. Na najmłodszych czekać będą biegi na dystansach od 50 do 500 metrów.

Zapisy na Bieg Główny, Sztafety oraz Mały Bieg Niepodległości prowadzone są na stronie elektronicznezapisy.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 3 listopada lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zbierz ekipę, wybierz dystans i dołącz do biało-czerwonego świętowania w Elblągu!