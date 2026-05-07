Kulinarne święto w Elblągu. Trzy festiwale w trzy dni nad Bulwarem Zygmunta Augusta

Smaki Azji w samym centrum Elbląga

Jednym z wydarzeń będzie Festiwal Azjatycki, który przeniesie uczestników w kulinarną podróż po Dalekim Wschodzie. Na odwiedzających czekać będą aromatyczne dania inspirowane między innymi kuchnią tajską, chińską i wietnamską.

W przestrzeni festiwalu unosić się będą zapachy trawy cytrynowej, imbiru i chilli, a kolorowe stoiska stworzą klimat prawdziwego azjatyckiego street foodu. To doskonała okazja, by spróbować orientalnych specjałów i poczuć atmosferę największych ulicznych targów Azji.

Kulinarna podróż dookoła świata

Drugą częścią wydarzenia będzie Festiwal Smaków Świata. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią odkrywać nowe kuchnie i nietypowe połączenia smakowe.

Na stoiskach pojawią się street foodowe klasyki, lokalne specjały oraz autorskie interpretacje popularnych potraw z różnych krajów. Organizatorzy zapowiadają prawdziwą kulinarną podróż bez konieczności wyjeżdżania z miasta. Bedzie też trzecia część festiwalu.

Kiedy i gdzie odbędzie się wydarzenie?

Kulinarne święto odbędzie się w dniach 15–17 maja 2026 roku na Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu.

Godziny wydarzenia:

piątek (15 maja): 15:00–21:00

sobota (16 maja): 12:00–21:00

niedziela (17 maja): 12:00–18:00

Organizatorzy podkreślają, że udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, dlatego festiwale mogą stać się idealnym pomysłem na rodzinny spacer, spotkanie ze znajomymi lub weekend pełen nowych smaków.

Impreza odbywa się pod patronatem Radia ESKA Elbląg.