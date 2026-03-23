Elbląski Bank Żywności dziękuje. Podczas wielkanocnej zbiórki zebrano pond 5 ton darów

Wielkanocna Zbiórka Żywności 2026 za nami

W Elblągu zebrano ponad 5 ton. W Iławie zebraliśmy 312 kg, na informacje z pozostałych miejscowości czekamy. Z darów powstaną paczki, które jeszcze przed świętami trafią do potrzebujących.Dwudniową pracę od rana do nocy w magazynie jeszcze czujemy w kościach, ale już dzisiaj od rana przygotowujemy transporty do poszczególnych organizacji, które będą wydawać świąteczne paczki, a jest ich ponad 20.

Oczywiście gorące podziękowania ślemy ofiarnym wolontariuszom, zwłaszcza tym najmłodszym i ich opiekunom. Mówią, że czym skorupka za młodu nasiąknie, tym całe życie trąci - oby w was też ta chęć pomocy na zawsze pozostała!

A oto lista organizacji i placówek, które zbierały żywność w sklepach w piątek i sobotę:Zespoly Caritas z parafii:1. Św. Rodziny,2. Królowej Polski,3. Św. Rafała Kalinowskiego,4. Brata Alberta,5. Caritas Diecezji Elbląskiej,6. Trójcy Św.Organizacje:1. Stow. Złoty Wiek2. ŚDS Rzeczna3. Stow. Przyjazny Krąg4. PSONI5. Stow. Klub Abstynenta Żuławy6. Stow. Integracyjne Razem7. ŚDS Przezmark8. Stow. Nasza Zawada9. Stow. Kobiet Aktywnych Fantazja10. ŚDS ZamkowaPlacówki szkolno-wychowawcze:1. SP 192. SP 83. SP 114. SP 155. SP 256. III LO7. Zespół Szkół Pijarskich8. ZSEiO9. I LO10. ZSG11. IV LO12. ZSIŚiU13. Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej MEDYK14. OSW Nr 1 15. OSW Nr 216. Ośrodek Kuratorski Nr 217. Hufiec Pracy18. Bursa Nr 3oraz1. SP w Tolkmicku2. PCPR w Iławie3. ŚDS w Suszu4. MGOPS Młynary5. ŚDS w JegłownikuSerdecznie dziękujemy!