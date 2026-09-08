Elbląg. Wrześniowy turniej koszykówki 3×3

Wrześniowy turniej koszykówki 3×3

W formule 3×3 nie ma czasu na długie rozgrzewanie się — gra toczy się na jeden kosz, a każda akcja wymaga zaangażowania zarówno w ataku, jak i w obronie. Drużyny występują w trzyosobowych składach, a spotkanie trwa maksymalnie 10 minut lub do momentu, gdy jedna z ekip zdobędzie 21 punktów.

Rejestracja drużyn rusza o godz. 16:30, natomiast pierwsze mecze rozpoczną się o 17:00. Na najlepsze zespoły czekają pamiątkowe puchary i medale.

Przed startem trzeba pamiętać o dokumentach. Zawodnicy niepełnoletni muszą dostarczyć zgodę rodzica lub opiekuna, a osoby pełnoletnie podpisane oświadczenie uczestnika.

Jeśli macie ekipę, warto jeszcze raz wyjść na parkiet pod gołym niebem. Turniej 3×3 już w środę, 9 września, o godz. 17:00 na Kalbarze.