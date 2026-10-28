Elbląg. Komunikacja na okres Wszystkich Świętych

Z uwagi na zmiany w organizacji ruchu oraz ograniczoną liczbę miejsc parkingowych zachęcamy mieszkańców do korzystania z komunikacji zborowej, która w już od soboty - 24 października została wzmocniona dodatkowymi kursami – szczególnie w kierunku Cmentarza Dębica.

Przypominamy jednocześnie, że w dniu 1 listopada wszystkie przejazdy komunikacją miejską w Elblągu będą bezpłatne.

Prosimy kierowców i pasażerów o zachowanie ostrożności w pojazdach oraz na przystankach i pętlach przy cmentarzach.

ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM AGRYKOLA

1. ul. Agrykola – udostępniona będzie dla ruchu drogowego, w sposób regulowany przez Policję, na jezdni obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania i ograniczenie prędkości do 30 km/h,

2. ul. Chrobrego od dnia 31.10.2026 r. od godz. 5.00 do dnia 1.11.2026 r. do godz. 22.00 - na odcinku od ul. Sztumskiej do ul. Grudziądzkiej będzie drogą jednokierunkową (od ronda w kierunku Góry Chrobrego) z możliwością parkowania z lewej strony na jezdni,

3. ul. Tczewska (od ul. Chrobrego) od dnia 31.10.2026 r. od godz. 5.00 do dnia 1.11.2026 r. do godz. 22.00 będzie ulicą bez przejazdu,

4. na osiedlu Sadyba tj. na ul. Grudziądzkiej i ul. Toruńskiej od dnia 31.10.2026 r. od godz. 5.00 do 1.11.2026 do godz. 22.00 wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy, z możliwością parkowania po lewej stronie jezdni, co zapobiegnie blokadzie tych ulic.

Miejsca postojowe w okolicy:

a) parking przy cmentarzu z wjazdem od ul. Kościuszki (wjazd/wyjazd jednokierunkowy)

b) ul. Chrobrego (od ul. Sztumskiej do ul. Grudziądzkiej), na jezdni, na odcinku tymczasowo wyznaczonym jako jednokierunkowy,

c) os. Sadyba – ulice jednokierunkowe z możliwością parkowania po lewej stronie jezdni,

d) parking przy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kościuszki 77a,

e) parking przy CRW Dolinka (bezpłatny wyłącznie w dniu 1 listopada br.),

f) parking MOSIR przy ul. Agrykola 8.

Miejsca postojowe dla Taxi:

- na nowych zatokach postojowych przy ul. Agrykola, koło kościoła (5-6 miejsc)

PROPONOWANA ORGANIZACJA RUCHU PRZY CMENTARZU KOMUNALNYM DĘBICA

1) od 31.10.2026 r. od godz. 6.00 do dnia 1.11.2026 r. do godz. 20.00 na odcinku od ronda Łęczycka- Wschodnia w kierunku do „Dębicy Starej” ruch drogowy będzie zamknięty i udostępniony wyłącznie dla:

a) autobusów komunikacji zbiorowej (przejazdy bezpłatne tylko 1 listopada),

b) taksówek z pasażerami, które będą wpuszczane na pętle przy cmentarzu w ilości regulowanej przez Policję. Taksówki będą mogły zatrzymywać się wyłącznie na wyznaczonych tymczasowo postojach,

c) służb miejskich i porządkowych (ZZM, EPGK, Cleaner, ZKM),

d) pojazdów zaopatrzenia stanowisk handlowych, których właściciele posiadać będą ważne przepustki wydane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elbląg tel.55 2341516,

e) inne pojazdy będą wpuszczane w sposób regulowany przez Policję.

Dla pozostałych pojazdów dojazd do Cmentarza Dębica w dniach 31.10-01.11 2026 r. będzie odbywał się od strony węzła DK 22 i DW 509:

a) na odcinku od „Jeziorka” do Cmentarza obowiązuje ruch jednokierunkowy (w dół) w kierunku ronda przy ul. Wschodniej z możliwością parkowania po lewej stronie jezdni,

b) możliwość wjazdu i parkowania aut osobowych na parkingach utwardzonych przy obu pętlach cmentarza Dębica będzie kierowana przez Policję,

c) w dniach 31.10 - 1.11.2026 r. sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach: ul. Bema z ul. Saperów, ul. Bema z ul. Żeromskiego będą wyłączone, a ruchem drogowym będzie kierować Policja,

d) dla lepszej płynności ruchu od dniach 28-30.10.2026 r. Policja monitorować będzie ruch drogowy na ww. skrzyżowaniach z możliwością doraźnego wyłączania sygnalizacji,

e) ul. Wschodnia (jak w ubiegłych latach) będzie funkcjonowała jako parking.

Miejsca postojowe dla Taxi:

a) Dębica Dolna - na końcu zatoki parkingowej

b) Dębica Górna – przy budynku ZZM

31 października i 1 listopada 2026 r. w godz. 8.00-20.00 wykorzystanie parkingów-przy Hali Sportowo-Widowiskowej MOSIR i ANS przy Al. Grunwaldzkiej (wydzielenie małego parkingu tylko i wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej) oraz parkingu przy pl. Dworcowym, gdzie mieszkańcy będą mogli zostawić swoje auta i przesiąść się do komunikacji ZKM, aby skorzystać z szybkiego połączenia i dodatkowych linii autobusowych do cmentarza Dębica Dolna i Dębica Górna,

31 października i 1 listopada 2026 r. dojazd tramwajami do pętli na ul. Druskiej, gdzie będzie można się przesiąść do autobusu ZKM i skorzystać z szybkiego połączenia na cmentarz Dębica Dolna i Dębica Górna,

FUNKCJONOWANIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Z uwagi na przewidywany, wzmożony ruch pasażerski do cmentarzy od 24 października 2026 (sobota) planowane jest wzmocnienie komunikacji, szczególnie w kierunku cmentarza Dębica.

W dniach od 24 do 30 października (od soboty do piątku) i 2.11 (poniedziałek)

W komunikacji miejskiej obowiązywać będzie rozkład jazdy właściwy dla danego dnia tygodnia.

· Linia C

Trasa: pętla Odrodzenia – Ogólna – Fromborska – Królewiecka – Kościuszki – Agrykola – Górnośląska – Nowowiejska – 12 Lutego – Hetmańska – Grunwaldzka – Żeromskiego – Łęczycka – Dębica (obie pętle);

· Linia 27 – dodatkowa liniaTrasa: Ogólna – Fromborska – Królewiecka – Kościuszki – Agrykola – Górnośląska – Nowowiejska – 12 Lutego – Hetmańska – Grunwaldzka – Żeromskiego – Łęczycka – Dębica (obie pętle);

· Linia 23 – dodatkowe kursy w dniach 29 i 30.10

Trasa: pętla Skrzydlata – Malborska – Zagonowa – Pl. Słowiański – Armii Krajowej –12 Lutego – Nowowiejska – Górnośląska – Agrykola – Wspólna – Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – Dębica (obie pętle).

W dniach 31 października i 1 listopada (sobota i niedziela)

W godzinach od 8:00 do ok. 18:00 uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów:

· Linia nr 11

Trasa: Rubno / Nowakowo – Mazurska – Odrodzenia – Dąbka – Nowowiejska – Górnośląska – Agrykola – Wspólna – Sienkiewicza – Mickiewicza – Dworzec – Żeromskiego – Bema – Grottgera – Rawska – Łęczycka – Dębica GÓRNA;

· Linia nr 25

Trasa: pętla Dębowa – Druska – Rawska – Łęczycka – Dębica DOLNA i GÓRNA,

WAŻNE: będzie to jedyna linia zapewniająca połączenie do obu pętli przy cm. Dębica;

· Na linii nr 26

Trasa: parking ANS – Grunwaldzka – Grottgera – Łęczycka – Dębica GÓRNA;

· Na linii nr G

Trasa: parking ANS – Grunwaldzka – Grottgera – Łęczycka – Dębica DOLNA.

· Linia 27

Trasa: pętla Ogólna – Fromborska – Królewiecka – Kościuszki – Agrykola –Górnośląska – Nowowiejska – 12 Lutego – Hetmańska – Grunwaldzka - Żeromskiego – Łęczycka – Dębica GÓRNA;

· Linia J

Trasa: pętla Ogólna – Fromborska – Królewiecka – Kościuszki – Agrykola – Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – Dębica DOLNA;

· Linia C

Trasa: pętla Odrodzenia – Ogólna – Fromborska – Królewiecka – Kościuszki – Agrykola – Górnośląska – Nowowiejska – 12 Lutego – Hetmańska – Grunwaldzka – Żeromskiego – Łęczycka - Dębica DOLNA;

· Linia S

Trasa: pętla Skrzydlata – Malborska – Zagonowa – Pl. Słowiański – Armii Krajowej – 12 Lutego – Nowowiejska – Górnośląska – Agrykola – Wspólna – Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – Dębica DOLNA;

· Linia 23 (linia funkcjonuje tylko 1.11)

Trasa: pętla Skrzydlata – Malborska – Zagonowa – Pl. Słowiański – Armii Krajowej – 12 Lutego – Nowowiejska – Górnośląska – Agrykola – Wspólna – Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – Dębica GÓRNA;

· Linia nr 28

Trasa: pętla Odrodzenia – Dąbka – Nowowiejska – Górnośląska – Agrykola – Wspólna – Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – Dębica GÓRNA;

· Linia Z

Trasa: pętla Odrodzenia – Dąbka – Nowowiejska – Górnośląska – Agrykola – Wspólna – Sienkiewicza – Bema – Łęczycka – Dębica DOLNA;

Z uwagi na duże natężenie ruchu, 31 października i 1 listopada (sobota i niedziela) autobusy oznaczone LITERAMI będą dojeżdżały tylko do DOLNEJ pętli przy cm. Dębica, natomiast autobusy oznaczone NUMERAMI tylko do GÓRNEJ pętli przy cm. Dębica.

Wyjątkiem w tym zakresie jest linia nr 25, której autobusy będą kursowały przez obie pętle.

1 listopada 2026 (niedziela) na liniach tramwajowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 będzie obowiązywał rozkład jazdy jak w dni robocze

Przejazdy komunikacją miejską w Elblągu będą bezpłatne tylko 1 listopada 2026 (niedziela).

Tak jak w poprzednich latach, 31 października i 1 listopada (sobota i niedziela) utworzone zostaną dwie dodatkowe linie, zapewniające dojazd z parkingów przy Al. Grunwaldzkiej (przy budynku ANS do pętli przy Dębicy. Autobusy tych linii będą kursowały od 8:00 do ok. 18:00. Pętla linii G (Dębica DOLNA) i 26 (Dębica GÓRNA) będzie zlokalizowana na małym parkingu, obok budynku ANS.

Z uwagi na planowane zmiany w organizacji ruchu, 31 października i 1 listopada (sobota i niedziela) autobusy linii nr 11 nie będą dojeżdżały do Stagniewa.

1 listopada na pętlach autobusowych Skrzydlata, Odrodzenia, Ogólna, na obu pętlach przy cm. Dębica, a także na przystanku autobusowym przy ul. Druskiej i ul. Agrykola, będą dyżurowali pracownicy ZKM w Elblągu. W wymienionych punktach miasta, każdy pasażer będzie mógł zasięgnąć informacji związanych z komunikacją miejską.

Zwracamy uwagę pasażerów na:

· konieczność zachowania szczególnej ostrożności na przystankach i pętlach przy cmentarzach;

· połączenia przesiadkowe zapewniane przez linie dodatkowe, a w szczególności linię nr 25 z ul. Druskiej (przesiadka z tramwaju do autobusu, kursującego przez obie pętle przy cm. Dębica) oraz linie G i 26 (przesiadka z samochodu do autobusu na parkingu przy al. Grunwaldzkiej) – wspomniane linie dodatkowe będą kursowały z dużą częstotliwością, aby zminimalizować czas oczekiwania;

· 1 LISTOPADA 2026 (niedziela) przejazdy komunikacją miejską będą BEZPŁATNE.