Elbląg. Kolejny etap modernizacji komunikacji tramwajowej

Kolejny etap modernizacji komunikacji tramwajowej

To ważna i niezbędna inwestycja, której celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu podróży pasażerów, a także przygotowanie sieci do obsługi nowoczesnego taboru tramwajowego, który trafi do miasta dzięki pozyskanym środkom unijnym.

W pierwszej kolejności modernizacji poddane zostaną łuki wjazdowe do pętli tramwajowej przy ul. Ogólnej. Jest to newralgiczny element infrastruktury, a jego przebudowa jest niezbędna dla sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania całej sieci. Na czas robót pętla zostanie czasowo wyłączona z użytkowania. W związku z zamknięciem fragmentu północnej jezdni ul. Ogólnej wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, z wykorzystaniem jezdni południowej oraz tymczasowego, utwardzonego przejazdu na torowisku w rejonie sklepu LIDL. Na czas wyłączenia pętli przy ul. Ogólnej uruchomiona zostanie tymczasowa pętla przy ul. Obrońców Pokoju, do której dojeżdżać będą tramwaje linii nr 1 i 3. Na liniach 1, 2 i 3 zwiększona zostanie liczba brygad. Jednocześnie, na czas prowadzonych prac, zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowych nr 4 i 5. Dla zapewnienia ciągłości komunikacji miejskiej uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza T4, kursująca na trasie: Ogólna – płk. Dąbka – 12 Lutego – Plac Konstytucji, z możliwością przesiadki na tramwaje w kierunku Dworca lub Placu Słowiańskiego. Dodatkowo wprowadzona zostanie okrężna linia autobusowa T1, kursująca na trasie: Ogólna – Odrodzenia – Mazurska – Browar – Obrońców Pokoju – płk. Dąbka – Ogólna.

Po zakończeniu prac przy pętli na Ogólnej planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu inwestycji — modernizacji torowiska w ciągu ul. 1 Maja. Rozpoczęcie tych prac zaplanowano na przełom marca i kwietnia. O szczegółowych zmianach w organizacji komunikacji miejskiej miasto poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Elbląg realizuje kompleksowy projekt modernizacji infrastruktury tramwajowej, finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027. Miasto pozyskało ponad 126 mln zł dofinansowania, a całkowita wartość inwestycji wynosi blisko 184 mln zł. Projekt obejmuje przebudowę sześciu odcinków torowisk oraz zakup dziesięciu nowoczesnych tramwajów. To inwestycja w bezpieczną, nowoczesną i komfortową komunikację miejską na kolejne lata.