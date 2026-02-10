Lokalne działania z regionu docenione za współpracę. Elbląg wśród laureatów

Warmińsko-mazurskie inicjatywy wśród finalistów i laureatów nagród Super Samorząd i Super Głos. Lokalne działania z regionu docenione za współpracę

Wyróżnienia te otrzymują społecznicy, organizacje i władze samorządowe, którzy potrafią współpracować i odpowiadać na lokalne potrzeby – często w tematach trudnych, zaniedbanych lub długo odkładanych „na później”.

Laureaci i finaliści obydwu nagród zostali wybrani spośród 150 uczestników ubiegłorocznej edycji akcji Masz Głos, która wspiera organizacje społeczne i grupy nieformalne w budowaniu silnych, lokalnych wspólnot. Działania grup z warmińsko-mazurskiego wspierali Agnieszka Maszkowska i Piotr Znaniecki z Fundacji SocLab, koordynatorzy akcji Masz Głos. Od 16 lutego do 1 marca trwają zapisy do tegorocznej edycji programu przez formularz na stronie akcji Masz Głos.

Super Samorząd – w finale Pisz, Stawiguda i Elbląg

Mazurska Fundacja „Senior” została finalistą nagrody Super Samorząd za działania zmierzające do utworzenia w Piszu ośrodka całodobowej opieki dla osób starszych. Inicjatywa odpowiada na pilne wyzwania demograficzne – niemal 30 proc. mieszkańców gminy to seniorzy, a dostęp do usług opiekuńczych jest bardzo ograniczony.

Fundacja, we współpracy z władzami miasta, doprowadziła do pozyskania trzyhektarowej działki pod budowę ośrodka. Projekt zakłada docelowo opiekę dla 120 osób. Kluczowe okazały się dialog z samorządem, konsultacje społeczne i oparcie działań na danych pokazujących skalę potrzeb w regionie w zakresie opieki nad osobami z demencją i chorobami przewlekłymi.

Drugim finalistą nagrody Super Samorząd z regionu są mieszkańcy Stawigudy, z sołtyską Zofią Sokołowską, sołectwem, Kołem Gospodyń Wiejskich „Stawigudzianki” i wójtem Stawigudy na czele. Dzięki ich zaangażowaniu powstał film dokumentalny „Historia dawnej Stawigudy” i książka kucharska „Smaki Stawigudy – kulinarne dziedzictwo regionu”.

Projekt utrwalił wspomnienia najstarszych mieszkańców, lokalną historię i tradycyjne przepisy warmińskie – zaangażowało się w niego ponad 100 osób. Efekty ich pracy są dziś wykorzystywane w szkołach, podczas warsztatów i spotkań międzypokoleniowych.

Trzecim finalistą nagrody Super Samorząd jest Stowarzyszenie Fabryka Dobra i władze Elbląga, dzięki którym w jednej z galerii handlowych powstała ogólnodostępna przestrzeń dla młodzieży – „Niebieskie Trampki”. Aby spędzić tam czas, nie trzeba nic kupować, młodzi ludzie mogą po prostu być – bez presji konsumpcji, w bezpiecznych warunkach, ze wsparciem animatora, a nawet psychologa.

Powstanie tego miejsca było możliwe dzięki dialogowi z władzami miasta, współpracy z Młodzieżową Radą Miasta i nagłaśnianiu potrzeb młodych mieszkańców. Miasto wynajęło lokal i finansuje jego funkcjonowanie, a przestrzeń odwiedza około 30 młodych ludzi tygodniowo.

Super Głos – Elbląg wśród laureatów

Laureatem nagrody Super Głos została Fundacja Opieki nad Zwierzętami i Środowiskiem – Dobre Duszki. Jury doceniło organizację pierwszej w Polsce otwartej debaty o kotach wolno żyjących, która zgromadziła mieszkańców, opiekunów społecznych, urzędników, służby mundurowe i miejskie oraz ekspertów.

Debata przełamała wieloletnie milczenie wokół problemu niedofinansowanej opieki nad kotami wolno żyjącymi i sytuacji ich opiekunów. Jej efektem są m.in. prace nad powołaniem Rady ds. kotów wolno żyjących, nawiązanie stałej współpracy z policją i rozpoczęcie działań nad systemowymi rozwiązaniami w dialogu z miastem.

Lokalne działania, ogólnopolska inspiracja

— Historie z Warmii i Mazur pokazują, że zmiana zaczyna się od rozmowy i odwagi w podejmowaniu tematów trudnych – od starzenia się społeczeństwa, przez tożsamość lokalną, po dobrostan młodych ludzi i zwierząt — podkreśla Piotr Znaniecki, koordynator akcji Masz Głos.

Laureaci nagród Super Samorząd i Super Głos otrzymują po 3 tys. zł na dalsze działania społeczne, pamiątkowe statuetki i dyplomy. Historie zarówno laureatów, jak i finalistów zostaną opublikowane w „Atlasie dobrych praktyk” – corocznej publikacji Fundacji im. Stefana Batorego. Atlas prezentuje przykłady lokalnych działań z całej Polski i jest kompendium wiedzy o tym, jak w rzeczywistości działa społeczeństwo obywatelskie. Publikacja będzie dostępna bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie www.batory.org.pl i www.maszglos.pl

Od 16 lutego do 1 marca trwają zapisy do kolejnej edycji akcji Masz Głos. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz na stronie www.maszglos.pl

__

Akcja Masz Głos to ogólnopolski program Fundacji im. Stefana Batorego, prowadzony od dwudziestu lat. W edycji 2026 akcja wspiera mieszkanki i mieszkańców w budowaniu lokalnych relacji i tworzeniu lub ożywianiu miejsc wspólnych, w których można spędzić wolny czas razem z innymi.