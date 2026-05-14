Elbląg inwestuje w bezpieczeństwo

KaJot
2026-05-14 13:26

Prezydent Elbląga Michał Missan podpisał w Olsztynie umowę z wojewodą warmińsko-mazurskim Radosławem Królem, na mocy której miasto otrzyma ponad 6,2 mln zł dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dotacja pokryje w sumie aż 74,1 proc. kosztów zadań.

Wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król i prezydent Elbląga Michał Missan

Wśród planowanych inwestycji są: wykonanie dokumentacji projektowej dla schronów i miejsc ukrycia, wykonanie nowych ujęć wody w dwóch lokalizacjach, zakup agregatów prądotwórczych na przyczepach, koparko-ładowarki, wózka widłowego, rękawa przeciwpowodziowego, czy syren elektronicznych.

Łączny koszt realizacji planowanych zadań to 8 414 880 zł, z czego aż 6 231 343 zł wyniesie dofinansowanie z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Elbląg znalazł się wśród liderów beneficjentów programu. Wówczas na realizację zadań o wartości 9 mln zł miasto otrzymało dotację w wysokości ponad 8,5 mln zł.