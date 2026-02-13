Teatr sumienia w Elblągu. Nadchodzi premiera „Zbrodni i kary”

Scena Teatru im. Aleksandra Sewruka zamieni się w duszny i pełny napięcia świat arcydzieła Fiodora Dostojewskiego. Nadchodząca premiera „Zbrodni i kary” zaplanowana na 6 marca 2026 roku ma wymiar symboliczny - tego dnia przypada dokładnie 100. rocznica urodzin Andrzeja Wajdy. Wybór daty nie jest przypadkowy, bowiem elbląska realizacja oparta jest na słynnej adaptacji scenicznej samego Mistrza.

Reżyser André Hübner-Ochodlo tworzy na elbląskiej scenie swoisty „teatr sumienia”. To koncepcja, w którą Wajda głęboko wierzył. Zakłada, że teatr ma funkcję oczyszczającą (katharsis). Widz, obserwując męki Rodiona Raskolnikowa, konfrontuje się z własną moralnością. Taka sztuka nie daje gotowych odpowiedzi, ale zmusza do wyjścia z sali w ciszy.

Widzowie będą świadkami mrocznej podróży głównego bohatera, od zuchwałej teorii o stojących ponad prawem „ludziach niezwykłych”, po niszczącą siłę winy i poszukiwanie nadziei na zmartwychwstanie.

To propozycja zarówno dla miłośników wielkiej literatury, jak i dla młodych widzów, którzy w dylematach Raskolnikowa odnajdą niezwykle aktualne problemy współczesnego świata.

Premiera już 6.03.2026 na małej scenie teatru.

„Zbrodnia i kara” Fiodor Dostojewski, adaptacja Andrzej Wajda, reżyseria, scenografia, kostiumy André Hübner-Ochodlo, muzyka, Adam Żuchowski

7.03.2026 r. godz. 18:00

8.03.2026 r. godz. 17:00

10-13.03.2026 r. godz. 10:00

14.03.2026 r. godz. 18:00

15.03.2026 r. godz. 17:00

17-20.03.2026 r. godz.10:00