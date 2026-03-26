Czas pożegnać sezon na lodzie. Ostatnie dni na lodowisku Helena w Elblągu

Czas pożegnać sezon na lodzie

Tafla przez ostatnie miesiące cieszyła się sporym zainteresowaniem – od regularnych ślizgawek, po wydarzenia tematyczne, takie jak Mikołajki, Walentynki czy Halloween, dodatkowe atrakcje podczas ferii zimowych, pierwszoligowe mecze hokeja lub turnieje na lodzie organizowane przez lokalne kluby. To był czas pełen dobrej zabawy i sportowej energii, który mieszkańcy Elbląga spędzali wspólnie na lodowisku Helena.

Wszystko, co dobre, szybko mija. W najbliższy piątek, 27 marca, zapraszamy na ostatnie Ice-Party. Zakończenie zimowego sezonu zapowiada się wyjątkowo – 90 minut jazdy, muzyka i kolorowe światła. Wejście według cennika. Na miejscu dostępna jest kasa oraz biletomat, a w wypożyczalni Klubu Sportowego Orzeł można wynająć łyżwy za 10 zł.

Obiekt będzie czynny dla mieszkańców do 29 marca. Ze ślizgawek będzie można jeszcze skorzystać w sobotę i niedzielę, według stałego harmonogramu: godz. 13:10, 14:20, 15:30 i 16:40. Po weekendzie rozpoczniemy prace przygotowujące obiekt na sezon wiosenny i otwarcie krytego rolkowiska.

Zima powoli oddaje miejsce wiośnie, ale zanim to nastąpi – spotkajmy się jeszcze raz na tafli. Piątek, 27 marca, godz. 18:00 – start Ice-Party. Serdecznie zapraszamy.