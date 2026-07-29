Biegaj i skacz. Elbląski Jump&Run niebawem

Bażantarnia Jump&Run od debiutu w 2022 roku na stałe wpisała się do kalendarza miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych. Ubiegłoroczna edycja dostarczyła nam wielu niespodziewanych wrażeń dzięki pogodzie, co zdecydowanie wpłynęło na plus podczas przebiegu imprezy. Jak będzie w tym roku? Już niedługo się przekonamy.

DYSTANSE

Podobnie jak w poprzednich edycjach, w Bażantarni zostaną wyznaczone dwie trasy: jedna o długości 1,5 km i druga o długości 2,5 km. Na obu dystansach pojawią się dmuchane przeszkody, które każdy uczestnik, włącznie z najmłodszymi, pokona bez większych trudności. Do przeszkód tych należą zjeżdżalnie, wspinaczki, labirynty, tory oraz skocznie. Zawodnicy będą mieli okazję trochę pobiegać, pospacerować i wykazać się sprytem. Każdy, kto weźmie udział w Bażantarnia Jump&Run, otrzyma pamiątkowy, dedykowany imprezie medal.

Na krótszej trasie o długości 1,5 km, uczestnicy zmierzą się z 7 dmuchanymi przeszkodami. Dystans ten przeznaczony jest dla Biegu Junior, w którym biorą udział dzieci w wieku od 6 do 16 lat, oraz Biegu Family, gdzie startują dorośli z dzieckiem w wieku od 4 lat. Z kolei na trasie o długości 2,5 km odbędzie się sportowa rywalizacja w ramach Biegu Classic, skierowana do osób od 16 roku życia wzwyż. Zawodnicy będą mieli za zadanie pokonać 10 dmuchanych przeszkód. W Biegu Family można dopisać dodatkową osobę, co pozwala na start rodzica z dwójką dzieci albo dwójki rodziców z jednym dzieckiem.

ZAPISY I OPŁATY

Zgłoszenia do Biegu Classic, Biegu Junior oraz Biegu Family przyjmowane będą do 1 września lub do wyczerpaniu limitu za pośrednictwem strony internetowej elektronicznezapisy.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i zaksięgowaniu opłaty startowej zawodnik będzie umieszczony na liście uczestników. Pierwszy próg cenowy obowiązuje do 31 lipca. Ze zniżek mogą skorzystać posiadacze karty „wElblągu”. Wszystkie szczegóły dotyczące zapisów, opłat czy limitów są dostępne w regulaminie, stronie www.mosir.elblag.eu oraz w mediach społecznościowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu.