Elbląg. Nowy Park Kieszonkowy powstanie jeszcze w tym roku

Nowy Park Kieszonkowy w Elblągu
Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców wszystkich grup wiekowych, a w szczególności osób starszych, osób posiadających dzieci i młodzieży uczęszczającej do sąsiadującego z terenem obiektu liceum. Utworzenie w tym miejscu uporządkowanego i niezabudowanego terenu zieleni przyczyni się do stworzenia dla nich dodatkowej strefy relaksu. Wpłynie również na mikroklimat i poprawi bioróżnorodność miasta. Roślinność, która pojawi się w parku, stworzy minisiedliska dla owadów i ptaków, co ma pozytywny wpływ na lokalną różnorodność biologiczną.
Park stanie się wyspą zielonego relaksu z elementami infrastruktury wypoczynkowej zarówno dla mieszkańców miasta, jak i turystów – teren, na którym zlokalizowany będzie park kieszonkowy leży w bezpośrednim sąsiedztwie dróg/chodników prowadzących na Stare Miasto.
Projekt obejmuje:
· Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów (cięcia formujące, usunięcie uschniętych konarów i gałęzi, usunięcie jemioły), renowację trawników, usunięcie chwastów z nawierzchni płyt chodnikowych,
· Nasadzenia:
- drzewa – 7 szt.,
- krzewy ozdobne – 100 szt.,
- byliny zadarniające – 400 szt.,
- byliny ozdobne – 216 szt.,
· Zakup i montaż elementów małej architektury:
- domek dla owadów – 1 szt.
- ławka parkowa z oparciem – 1 szt.
- stojaki rowerowe – 1 szt.
Koszt budowy Parku to nieco ponad 25 tys. złotych. Dofinansowanie w ramach „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” to niemal 13 tys. Całość ma być gotowa do 30 listopada 2026 r.