Elbląg. Nowy Park Kieszonkowy powstanie jeszcze w tym roku

Nowy Park Kieszonkowy w Elblągu

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców wszystkich grup wiekowych, a w szczególności osób starszych, osób posiadających dzieci i młodzieży uczęszczającej do sąsiadującego z terenem obiektu liceum. Utworzenie w tym miejscu uporządkowanego i niezabudowanego terenu zieleni przyczyni się do stworzenia dla nich dodatkowej strefy relaksu. Wpłynie również na mikroklimat i poprawi bioróżnorodność miasta. Roślinność, która pojawi się w parku, stworzy minisiedliska dla owadów i ptaków, co ma pozytywny wpływ na lokalną różnorodność biologiczną.

Park stanie się wyspą zielonego relaksu z elementami infrastruktury wypoczynkowej zarówno dla mieszkańców miasta, jak i turystów – teren, na którym zlokalizowany będzie park kieszonkowy leży w bezpośrednim sąsiedztwie dróg/chodników prowadzących na Stare Miasto.

Projekt obejmuje:

· Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów (cięcia formujące, usunięcie uschniętych konarów i gałęzi, usunięcie jemioły), renowację trawników, usunięcie chwastów z nawierzchni płyt chodnikowych,

· Nasadzenia:

- drzewa – 7 szt.,

- krzewy ozdobne – 100 szt.,

- byliny zadarniające – 400 szt.,

- byliny ozdobne – 216 szt.,

· Zakup i montaż elementów małej architektury:

- domek dla owadów – 1 szt.

- ławka parkowa z oparciem – 1 szt.

- stojaki rowerowe – 1 szt.

Koszt budowy Parku to nieco ponad 25 tys. złotych. Dofinansowanie w ramach „Niebiesko-zielone granty dla Warmii i Mazur” to niemal 13 tys. Całość ma być gotowa do 30 listopada 2026 r.