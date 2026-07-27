Wypadek podczas prac budowlanych w Elblągu

Do wypadku doszło w na terenie budowy mostu tymczasowego nad rzeką Elbląg, przy ul. Warszawskiej. Policjanci prewencji, którzy przyjechali na miejsce udzielili mężczyźnie pomocy, tamując silny krwotok przy użyciu swoich staz taktycznych. Tak zaopatrzony mężczyzna trafił pod opiekę zespołu ratownictwa i został przewieziony do szpitala.38-letni operator koparki był trzeźwy. Policyjne dochodzenie wyjaśni okoliczności zdarzenia.