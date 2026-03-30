Barkom Każany Lwów zakończył swoją przygodę w Elblągu

Dzięki współpracy klubu z elbląskim samorządem i powiatem elbląskim mieszkańcy Elbląga oraz całego subregionu mieli możliwość przeżywania siatkarskich emocji na najwyższym poziomie. Obecność Barkomu Każany Lwów umożliwiła oglądanie na żywo rywalizacji z udziałem czołowych drużyn PlusLigi, w których występowali reprezentanci Polski i innych krajów, a także medaliści igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata.

W trakcie sezonu drużyna rozegrała w Elblągu 13 spotkań, które w Hali Sportowo-Widowiskowej zgromadziły łącznie ponad 13,5 tys. widzów.

– Czas spędzony w Elblągu dobiegł końca, a nasze serca przepełnia ogromna wdzięczność. Jako klub Barkom Każany Lwów złożyliśmy serdeczne podziękowania wszystkim, dzięki którym czuliśmy się tutaj jak w domu. Elbląg na zawsze pozostanie ważnym punktem na mapie naszej historii – podkreślił Oleg Baran, prezes klubu.

Obecność zespołu z Lwowa oraz rozgrywek PlusLigi w Elblągu stanowiła istotny element promocji miasta i regionu. Nazwa Elbląga była wielokrotnie eksponowana podczas transmisji meczów oraz w przekazach medialnych, docierając do szerokiego grona odbiorców w całej Polsce. Relacje, wyniki i informacje o spotkaniach pojawiały się w ogólnopolskich mediach oraz na największych portalach sportowych i informacyjnych, a także w mediach społecznościowych klubów, dziennikarzy i ekspertów. Wartość ekwiwalentu medialnego uzyskanego w związku z ekspozycją marki Miasta Elbląg w okresie od października 2025 r. do końca lutego 2026 r. wyniosła 8 309782,67 zł.

Współpraca z Barkomem była również bodźcem do popularyzacji i rozwoju siatkówki w Elblągu. W sezonie 2025/2026 w rozgrywkach III ligi uczestniczyły dwa elbląskie zespoły: męski IKS Atak Elbląg, który wygrał swoją grupę i zakwalifikował się do walki o awans, oraz kobiecy Energa MKS Truso Elbląg, który zajął drugie miejsce i również awansował do dalszego etapu rywalizacji o II ligę. Warto dodać, że jeszcze przed startem sezonu klub zakontraktował Elblążanina Oskara Woźnego, wychowanka IKS ATAK, który miał możliwość zdobywania cennego doświadczenia na najwyższym poziomie rozgrywkowym.

W ramach współpracy klub przekazał część wpływów ze sprzedaży biletów na szkolenie młodych zawodniczek i zawodników w elbląskich klubach sportowych. Po 10 000 zł wsparcia finansowego otrzymały Integracyjny Klub Sportowy ATAK oraz MKS Truso.

Szacuje się, że obecność zespołu w Elblągu przełożyła się na około 2 miliony złotych wpływów do lokalnej gospodarki. Był to efekt m.in. wynajmu mieszkań przez zawodników oraz codziennych wydatków drużyny. Organizacja meczów ligowych generowała również przyjazdy drużyn przeciwnych, sztabów szkoleniowych, personelu technicznego, przedstawicieli mediów oraz kibiców. Wydarzenia te przekładały się na zwiększone zapotrzebowanie na usługi lokalne, w szczególności w sektorach hotelarstwa i gastronomii, co pośrednio wspierało funkcjonowanie i rozwój lokalnych przedsiębiorstw.

– Jestem przekonany, że przed zespołem Barkom Każany Lwów jest jeszcze wiele sportowych sukcesów. Najważniejszym z nich niech będzie powrót do Ojczyzny i możliwość ponownego rozgrywania spotkań we własnym mieście, przed najwierniejszymi kibicami. Wierzę, że po zakończeniu wojny powróci normalność, a występy w Elblągu pozostaną wyjątkowym wspomnieniem tego trudnego czasu – podkreślił Michał Missan, prezydent Elbląga.

Klub zapowiedział, że wkrótce przedstawi swoje plany dotyczące dalszych występów w rozgrywkach PlusLigi.