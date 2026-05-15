Atrakcji nie zabraknie. Noc Muzeów 2026 w elbląskim Muzeum

Noc Muzeów w Muzeum w Elblągu

Tegoroczna edycja wydarzenia będzie okazją do odkrywania historii regionu. Przygotowaliśmy dla Was wykłady, oprowadzania kuratorskie, warsztaty edukacyjne oraz spotkania poświęcone dawnemu Truso, Gotom i średniowiecznemu Elblągowi

Muzeum będzie otwarte wyłącznie w godzinach trwania wydarzenia, tj. od 18:00 do 22:00.

W programie znalazły się m.in.:

18:30 – 19:30 „Dary i Zakupy 2023–2025” – najnowsza wystawa z prelekcją dotyczącą wybranych obiektów Alicja Jung, Alicja Janiak, Michał Kozłowski (budynek Gimnazjum – Sala kominkowa)

19:30 – 20:00 „Truso. Legenda Bałtyku” –nowa odsłona wystawy wraz z oprowadzaniem kuratorskim autora

dr Jakub Jagodziński (Podzamcze)

20:00 – 20:30 „Krzyżacy w Elblągu” – wykład poprowadzony przez pasjonata historii Tomasza Stężały z Elbląskiego Bractwa Historycznego (budynek Gimnazjum – Sala kominkowa)

20:30 – 21:00 „Goci. Znad Bałtyku do Rzymu” - oprowadzanie kuratorskie po wystawie

Grzegorz Stasiełowicz (Podzamcze)

Ponadto w godzinach 18:00–22:00 odbędą się:

warsztaty plastyczne „Truso w naszych rękach” – wspólne tworzenie makiety osady Truso przez uczestników Nocy Muzeów,pokazyzwiedzanie repliki chaty Truso,warsztaty gry w Hnefatafl na muzealnym dziedzińcu.Dodatkowo, w ramach Nocy Muzeów, bezpłatnie dostępna będzie także wieża widokowa Katedra św. Mikołaja. Zwiedzający będą mogli wejść na wieżę w godzinach 18:00–22:00 i podziwiać panoramę Elbląga nocą. Ostatnie wejście 21:30.

Noc Muzeów to wyjątkowa okazja do spotkania z historią w niecodziennej atmosferze oraz udziału w wydarzeniach przygotowanych dla całych rodzin.

Serdecznie zapraszamy!

NOC MUZEÓW 16 maja 2026 r. godz. 18:00–22:00 Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu Wstęp bezpłatny