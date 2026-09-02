Aktywny wrzesień z elbląskim Mosirem

Aktywny wrzesień

Jump&Run (6 września)

Wrzesień rozpoczniemy od jednej z najbardziej widowiskowych imprez w naszym kalendarzu. Bażantarnia Jump&Run połączy bieganie z pokonywaniem dmuchanych przeszkód – na uczestników czekają m.in. zjeżdżalnie, labirynty, wspinaczki, skocznie i tory przeszkód. Do wyboru są trzy formuły: Bieg Junior, Bieg Family oraz Bieg Classic. Zapisy kończą się dzisiaj (1 września), więc to dosłownie ostatni moment, aby dołączyć do startujących! Zapraszamy również do kibicowania.

Zawody na pumptracku ul. Oliwska (8 września)

Wakacyjne zawody na pumptracku musieliśmy odwołać z powodu deszczowej pogody, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i tym razem liczymy na warunki pozwalające na sprawną i bezpieczną rywalizację. Zadaniem uczestników będzie jak najszybsze pokonanie pętli na pumptracku. W rywalizacji będą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat. Na mecie wyłonimy najlepszych zawodników na hulajnogach i rowerach, w poszczególnych kategoriach wiekowych. Zapisy prowadzone będą na miejscu od 16:00 w biurze zawodów.

Koszykówka 3x3 (9 września)

To będzie ostatnia w tym roku okazja do plenerowej rywalizacji 3x3 na Torze Kalbar. Jak zawsze nie zabraknie szybkiej gry, walki o każdą piłkę i sportowych emocji. Na najlepszych czekają medale i statuetki. Zapisy rozpoczną się o godz. 16:30 w biurze zawodów. Już teraz zacznijcie zbierać drużynę.

Przejazd rowerowy i festyn (12 września)

Z okazji Elbląskiego Dnia bez Samochodu zaprosimy mieszkańców na wspólny przejazd rowerowy. Wystartujemy o godz. 11:00 z placu Jagiellończyka, a meta będzie znajdowała się na Torze Kalbar. Tam od godz. 12:00 rozpocznie się rodzinny festyn, podczas którego będzie można skorzystać m.in. z dmuchańców, elektrycznych hulajnóg i animacji. Dodatkowe atrakcje przygotują również elbląskie służby, więc na Kalbarze z pewnością będzie się sporo działo. Warto zapisać datę w kalendarzu i spędzić rodzinnie sobotnie popołudnie.

Bieg Nocny (19 września)

Wieczorny klimat, sportowe emocje i trasa przemierzana po zmroku – przed nami 4. edycja Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami. Lista startowa jest już pełna, a to oznacza, że na starcie zobaczymy komplet 1000 biegaczy gotowych na wyjątkową sportową przygodę. Teraz pozostaje już tylko odliczać dni do startu i czekać na tę wyjątkową biegową noc. Na trasie warto wspierać zawodników, więc zachęcamy do kibicowania i przygotowania motywacyjnych transparentów.

Rowery i kajaki (20 września)

Na zakończenie miesiąca połączymy dwie aktywności podczas wycieczki rowerowo-kajakowej. O godz. 10:00, spod napisu Elbląg ruszymy w kierunku Kępek nad Nogatem. Tam uczestnicy przesiądą się na kajaki i popłyną trasą po rzece. Po zakończeniu wodnej części wyprawy wrócimy rowerami do Elbląga. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązywać będą wcześniejsze zapisy poprzez formularz Google oraz limit miejsc. Zachęcamy do śledzenia profilu na Facebooku, aby nie przegapić zapisów, które ruszą niebawem.

Zachęcamy do wzięcia udziału w proponowanym przez nas wydarzeniach, z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.