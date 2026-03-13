7-latka w samych skarpetkach szła sama po Elblągu. "Nie pamiętała adresu"

7-latka zniknęła z domu w Elblągu. W samych skarpetkach dotarła do hali targowej

To zdarzenie mogło zakończyć się źle, ale dziecko miało dużo szczęścia! Na terenie Hali Elzam pojawiła się samotna 7-letnia dziewczynka, która – jak się okazało – zgubiła się i nie wiedziała, jak wrócić do domu. Dziecko dotarło na miejsce pieszo, bez butów, mając na nogach jedynie skarpetki. O sytuacji poinformowano policję. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, zajęli się dziewczynką i próbowali ustalić, gdzie mieszka i jak doszło do tego, że znalazła się sama na terenie hali targowej. Jak przekazał nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, dziecko nie potrafiło podać swojego adresu zamieszkania. Dziewczynka zapewniła jednak policjantów, że potrafi pokazać drogę do domu. W trakcie interwencji okazało się, że do komendy policji wpłynęło już zgłoszenie na numer alarmowy 112 od matki dziecka. Kobieta poinformowała dyżurnego, że jej córka nagle zniknęła z pola widzenia i nie może jej odnaleźć.

W przypadku zaginięcia dziecka liczy się szybka reakcja. Warto jak najszybciej powiadomić służby

Dyżurny miał jednak dla niej dobrą wiadomość – dziewczynka była już pod opieką policjantów. Cała historia zakończyła się szczęśliwie. 7-latka została przekazana pod opiekę rodzica, a policjanci przypomnieli kobiecie o obowiązku właściwego nadzoru nad dzieckiem. Policja podkreśla, że w przypadku zaginięcia dziecka liczy się szybka reakcja. Warto jak najszybciej powiadomić służby, ponieważ każda informacja może pomóc w szybkim odnalezieniu małoletniego. Jednocześnie funkcjonariusze apelują do rodziców i opiekunów o zachowanie szczególnej czujności, zwłaszcza w miejscach publicznych, gdzie dziecko może łatwo oddalić się lub zgubić w tłumie.

Sonda Twoje dziecko ma drugie imię? Tak, po bliskich osobach Tak, wybraliśmy takie, które po prostu nam się podobało Nie, ma tylko jedno imię

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Nie masz szans na nic powyżej 7/10! Pytanie 1 z 10 Na podstawie jego powieści Kubrick nakręcił swoją "2001: Odyseja kosmiczna". Mowa o legendzie SF, czyli... Philipie K. Dicku Isaacu Asimovie Stanisławie Lemie Arthurze C. Clarke'u Następne pytanie