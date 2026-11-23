Obaj mężczyźni wspólnie w garażu, wytwarzali znaczne ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy. Wytworzony w ten sposób narkotyk trafiał do innego garażu, który służył im za magazyn. Byl następnie wprowadzany do obiegu.

Oprócz narkotyków, (20 kg.) kryminalni zabezpieczyli przedmioty służace do ich produkcji w tym także prekursory.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani przez sąd na miesiące. Za wytwarzanie znacznej ilości substancji psychotropowej może im grozić kara, której górna granica to 20 lat pozbawienia wolności.