Za nami 4. Elbląski Bieg Nocny pod Gwiazdami

Jeszcze przed startem było widać, że tegoroczna edycja będzie miała wyjątkowy charakter. Wiele osób pojawiło się z odblaskami, neonowymi dodatkami i świecącymi akcesoriami, dzięki czemu po zmroku trasa szybko wypełniła się światłami. O sportowe przygotowanie przed biegiem zadbała Magdalena Krupa, która poprowadziła wspólną rozgrzewkę.

Chwilę później przyszła pora na sygnał, na który wszyscy czekali. Tuż przed startem niebo nad Modrzewiną rozświetlił pokaz cichej pirotechniki, a dwie minuty później ponad 1000 biegaczy ruszyło na pięciokilometrową trasę. Zawodnicy rozpoczęli bieg na al. Jana Pawła II, na wysokości Elbląskiego Parku Technologicznego, a następnie pokonali ulice Antoniego Czuchnowskiego i Michała Rosnowskiego, by wrócić na aleję Jana Pawła.

Najlepszy czas w klasyfikacji generalnej mężczyzn uzyskał Mateusz Jankowski z Elbląga, który pokonał trasę w czasie 16:12,06 i podobnie jak przed rokiem zajął najwyższe miejsce podium. Wśród kobiet triumfowała Martyna Waśniewska z Elbląga z wynikiem 18:59,17. Wszystkie wyniki dostępne są tutaj.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami podczas 4. Elbląskiego Biegu Nocnego pod Gwiazdami – przede wszystkim Wam, biegaczom, ale także kibicom, Sponsorom, Partnerom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie wydarzenia. To dzięki Wam Modrzewina naprawdę tętniła życiem.

Tutaj znajdziecie zdjęcia z tegorocznej edycji biegu.