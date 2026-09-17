Nowe rondo w Elblągu zyska imię 16 Dywizji Zmechanizowanej

Wydarzenie to jest wyrazem szacunku dla tradycji Wojska Polskiego oraz wieloletnich związków legendarnej „Bursztynowej Dywizji” z naszym miastem. 17 września wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu.

Oficjalne uroczystości spowodują zamknięcie ronda oraz utrudnienia w ruchu w godz. 11.30-13.30:

- w ciągu ul. Kościuszki - od skrzyżowania z ulicą Wspólną do skrzyżowania ulicy Kościuszki z ulicą Agrykola,

- w ciągu ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego,

- w ciągu ul. Saperów - od skrzyżowania z ulicą 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego do skrzyżowania ulicy Saperów z ulicą Mierosławskiego.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu zorganizował w tym czasie objazdy autobusów linii 11, 15 i 17.