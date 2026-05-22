Wycieczka rowerowa szlakiem malowniczych Żuław

Majowa wycieczka rowerowa rozpocznie się 24 maja z ulicy Wodnej w Elblągu. Następnie uczestnicy pojadą malowniczą trasą w kierunku Żurawca, dalej przez Zwierzno, Stare Dolno i Święty Gaj. W drodze powrotnej rowerzyści przejadą przez Kwietniewo, Rychliki i Marwicę. Wspólna jazda zakończy się w Elblągu, przy rondzie ulic Warszawskiej i Żuławskiej. Podczas wycieczki przewidziano czas na odpoczynek i krótsze przerwy, a główny postój zaplanowano w Świętym Gaju. Łączny dystans trasy wyniesie około 66 km. Zachęcamy do zapoznania się mapą wycieczki

Trasa wycieczki prowadzi głównie drogami asfaltowymi, a niewielki jej fragment przebiegać będzie po kostce brukowej. Każdy uczestnik powinien zadbać o odpowiedni stan techniczny swojego roweru. Zalecamy zabranie podstawowych akcesoriów rowerowych, takich jak dętka w odpowiednim rozmiarze, łatki, pompka oraz zestaw kluczy. Szczególnie rekomendujemy jazdę w kasku ochronnym.

Prosimy również o dostosowanie stroju do warunków pogodowych. Najlepiej sprawdzą się rowery turystyczne, gravelowe oraz MTB wyposażone w sprawne przerzutki. Trasę można pokonać także na rowerze szosowym, a mile widziane są również rowery elektryczne. Zachęcamy także do zabrania książeczek turystyki kolarskiej PTTK.

Zbiórka 24 maja o godzinie 10.00 z ulicy Wodnej (napis ELBLĄG). Udział w wycieczce jest bezpłatny. Planowany powrót do Elbląga nastąpi około godziny 16.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, we współpracy z PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salon-Serwis Rowerowy Wadecki, Urząd Gminy w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.