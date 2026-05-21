326. premiera Teatru Sewruka w Elblagu. „TYM razem OSIECKA”

To kolejna odsłona Sceny Inicjatyw Aktorskich - przestrzeni, w której artyści i aktorzy elbląskiego teatru realizują autorskie pomysły, pokazując publiczności swoją twórczą energię z zupełnie innej perspektywy.

Agnieszka Osiecka - mistrzyni słowa, autorka tekstów, które od dekad poruszają kolejne pokolenia. Ale ten koncert to coś więcej niż sentymentalny powrót do tych mniej znanych utworów. To wspomnienie Studenckiego Teatru Satyryków, twórców, którzy zmieniali język polskiej piosenki. Wspomnienie „młodych, pełnych zapału i wyobraźni ludzi, którzy nocami, po swoich codziennych obowiązkach spotykali się by tworzyć”.

W programie znajdą się utwory Agnieszki Osieckiej, ale także piosenki związane ze Stanisławem Tymem, Andrzejem Jareckim czy Zofią Urban - twórcami, których artystyczne drogi przecinały się w legendarnym STS-ie. Co ważne dla elblążan - postać Stanisława Tyma ma dla tej premiery dodatkowy, lokalny wymiar. Były dyrektor elbląskiego teatru staje się jednym z patronów tego muzycznego spotkania.

„Tym razem Osiecka” nie będzie muzealnym wspomnieniem. Twórcy zapowiadają wieczór pełen świeżej energii, humoru i nowych aranżacji, które pozwolą klasycznym tekstom wybrzmieć na nowo. To koncert zarówno dla tych, którzy wychowali się na Osieckiej, jak i dla tych, którzy dopiero odkryją, jak bardzo jej słowa potrafią być aktualne.