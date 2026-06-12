Weekendowe atrakcje podczas Biegu Piekarczyka

Sobotnia wymiana doświadczeń przed biegiem i ostatnie wskazówki? A może mile spędzone popołudnie w gronie znajomych i muzyczna uczta? Każdy powód będzie dobry, aby wybrać się na Plac Jagiellończyka, gdzie popołudniu będą czekały dodatkowe atrakcje. Od godziny 16:00 działać będzie strefa food trucków i dmuchańce dla dzieci. Później scenę przejmą DJ-e, za konsoletą zobaczymy:

17:00 – Venturi19:00 – DMCKosa20:30 – Fafaq

Do biegu, gotowi, start!

Niedzielny program Biegu Piekarczyka otworzy bieg główny i towarzyszący. O 10:00 na trasę ruszą uczestnicy dystansów na 5 i 10 kilometrów. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano wręczenie nagród oraz loterię fantową, w której będzie można wygrać sportowe gadżety. Od godziny 12:35 swoje biegi rozpoczną najmłodsi, którzy na mecie otrzymają pamiątkowe medale. Podczas Biegu Piekarczyka na placu Jagiellończyka będzie otwarta strefa expo, w której znajdą się stoiska promocyjne sponsorów i partnerów, animacje dla dzieci, gry i zabawy oraz strefa gastronomiczna.

Przez dwa dni centrum miasta będzie żyło Biegiem Piekarczyka. Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Biegacza, w którym zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje, m.in.: godziny biura zawodów, utrudnienia w ruchu, czy parkingi. Spotkajmy się 14 czerwca na trasie biegu, kibicujcie zawodnikom i zagrzewajcie ich do walki o każdy kilometr.

Organizatorami biegu są: Prezydent Elbląga dr Michał Missan oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu