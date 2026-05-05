Tymczasowa zmiana w organizacji ruchu na ul. Czerwonego Krzyża w Elblągu

Tymczasowa zmiana w organizacji ruchu na ul. Czerwonego Krzyża

Od dnia 6 maja 2026 r. prace będą prowadzone na odcinku ul. 1 Maja pomiędzy ul. Hetmańską a ul. 3 Maja. W związku z tym zostanie odwrócony kierunek ruchu na jednokierunkowej ul. Czerwonego Krzyża – wjazd na ulicę będzie możliwy od skrzyżowania ul. Hetmańskiej z ul. 1 Maja, natomiast wyjazd odbywać się będzie w kierunku ul. Nitschmanna. Na odcinku prowadzonych robót torowisko tramwajowe zostanie wygrodzone, a przejście przez torowisko zostanie przeniesione za obszar prac, w rejon rozjazdów przy ul. 3 Maja – Nitschmanna, przy jednoczesnym zachowaniu przejścia przy skrzyżowaniu z ul. Hetmańską. Prosimy mieszkańców oraz kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do oznakowania tymczasowego.