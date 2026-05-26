Tramwaj zwany Pożądaniem w Elblągu

„Tramwaj zwany pożądaniem” będzie jeździł w Elblągu 26 maja w godzinach 12:00-18:00 tramwajem linii nr 2 na trasie Druska – Marymoncka. Do „Tramwaju” zaprasza elbląska koordynatorka akcji, Patrycja Woźniak:

„Będziemy mówić o chorobach przenoszonych drogą płciową, ale w sposób lekki, w miłej atmosferze i przy „tramwajowych” dekoracjach. Nasi wolontariusze – studenci kierunków medycznych – oprócz rzetelnej wiedzy podzielą się też upominkami i „tramwajowymi” gadżetami. To już piąta edycja „Tramwaju zwanego pożądaniem” w naszym mieście, w tym roku organizowana przy wsparciu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu” – dodaje Patrycja Woźniak – „W ciągu tych kilku lat wyraźnie widać, jak zmienia się podejście pasażerów komunikacji miejskiej do tematu chorób przenoszonych drogą płciową. HIV powoli przestaje być tabu, również dla starszego pokolenia, co nas ogromnie cieszy i pokazuje sens naszych działań.”

W tym roku akcja obejmuje prawie 20 miast akademickich. Edukatorzy podróżujący bezpłatną komunikacją miejską pod hasłem „Tramwaj zwany Pożądaniem” będą mówić o HIV, zachęcać do bezpieczniejszych zachowań i wykonywania testów w kierunku zakażenia wirusem. Kampania finansowana jest z grantu zdobytego przez IFMSA-Poland w konkursie Pozytywnie Otwarci, a ufundowanego przez Gilead Sciences Poland.

Tramwaje i autobusy zwane pożądaniem kursują w Białymstoku, Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Grudziądzu, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, Zabrzu i Zielonej Górze. Ich trasy łączą najbardziej popularne kluby nocne w tych miastach oraz miejsca ważnych studenckich wydarzeń kulturalnych, np. Juwenaliów. Jazdę tymi niecodziennymi środkami transportu umilać będzie muzyka oraz oczywiście edukatorzy - członkowie IFMSA-Poland, którzy opowiedzą pasażerom o tym, jak unikać zakażeń chorób przenoszonych drogą płciową, a także poinformują, gdzie można bezpłatnie i anonimowo zrobić test w kierunku zakażenia HIV.

Temat jest bardzo aktualny, ponieważ epidemia HIV zatacza w Polsce coraz szersze kręgi. Liczba osób zakażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową rośnie z roku na rok. O swoim zakażeniu HIV dowiaduje się kilka osób dziennie. Jednak jeszcze gorsze jest to, że blisko 20% Polaków żyjących z tym wirusem nie zdaje sobie sprawy ze swojego statusu serologicznego i może zakażać innych. Tymczasem szybka diagnoza i podjęcie terapii to klucz do sukcesu w walce z epidemią, ale też do zdrowia poszczególnych osób. Dlatego warto się testować i wiedzieć więcej.

Jak mówi koordynatorka krajowa „Tramwaju zwanego pożądaniem”, Agata Kądziela: „Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku odnotowano 791 nowych zakażeń HIV. Co więcej, zgłoszonych zostało aż 63 przypadki AIDS. I to w czasach, kiedy mamy dostęp bezpłatnej, skutecznej i bezpiecznej terapii! Dlatego organizując naszą akcję, chcemy zachęcać do testowania oraz do profilaktyki, bo nie każdy wie, że przed zakażeniem chroni np. PrEP – farmakologiczna profilaktyka przedekspozycyjna. Chcielibyśmy też oddemonizować wirusa. Pokazać, że z HIV można długo i zdrowo żyć”.

„Cieszymy się, że „Tramwaj zwany pożądaniem” ponownie jeździ ulicami polskich miast. To niezwykle ważna akcja, popularna i skierowana nie tylko do młodych ludzi. Wspieramy ją od kilkunastu już lat i jesteśmy z tego dumni. Nowoczesne leki sprawiły, że z HIV można normalnie żyć, ale wirus wciąż jest groźny, jeśli ktoś nie wie o swoim zakażeniu. Dzięki IFMSA-Poland tysiące młodych – i nie tylko – ludzi w Polsce dowiaduje się, czym jest HIV i jak można się przed nim chronić” – powiedział Sławomir Roś z Gilead Sciences, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

Tramwaje i autobusy zwane pożądaniem pojadą w tym roku w Polsce jeszcze:

29 maja – Olsztyn oraz Zabrze

13 czerwca – Kraków

Konkurs Pozytywnie Otwarci

Konkurs Pozytywnie Otwarci to najstarszy nieprzerwanie działający projekt grantowy skupiający się na edukacji i profilaktyce zakażeń HIV, a także promocji wiedzy o możliwościach normalnego życia z wirusem. Konkurs otwarty jest dla instytucji, które chciałyby prowadzić lub już prowadzą programy w obszarach edukacji i aktywizacji, a także profilaktyki i diagnostyki HIV/AIDS. Partnerami Programu są Prezydent m.st. Warszawy, Krajowe Centrum ds. AIDS, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, „Służba Zdrowia”, wydawnictwo Termedia oraz firma Gilead Sciences, która od 2011 roku przeznaczyła ponad 3 miliony złotych na granty pozwalające realizować projekty konkursowe.