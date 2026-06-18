Szkoła Tańca Broadway świętuje 20-lecie. Wyjątkowa gala już w Elblągu

Podczas wydarzenia na scenie wystąpią dzieci, młodzież oraz dorośli związani ze szkołą. Publiczność będzie mogła podziwiać choreografie prezentujące różne style tańca, będące efektem wielu miesięcy pracy, treningów i zaangażowania uczestników.

Gala będzie nie tylko okazją do artystycznych prezentacji, ale także do wspólnego świętowania jubileuszu, podsumowania dwóch dekad działalności szkoły oraz wyróżnienia najbardziej zasłużonych tancerzy. Po części oficjalnej organizatorzy zapraszają gości na poczęstunek, jubileuszowy tort oraz wspólny toast.

– To wyjątkowe święto tańca, pełne emocji i pasji. Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń artystycznych. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby być częścią tego ważnego dla nas dnia, a także osoby, które planują dołączyć do naszej tanecznej rodziny od nowego sezonu tanecznego po wakacjach – mówi Ewa Kalka, dyrektor Szkoły Tańca Broadway.

Organizatorami jubileuszu są Stowarzyszenie Broadway oraz Szkoła Tańca Broadway w Elblągu. Bilety-cegiełki można nabyć w siedzibie szkoły przy ul. Willowej 1. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 606 716 626.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Radia ESKA.