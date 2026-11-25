Ruszyły zapisy wolontariuszy na nadchodzący Finał WOŚP w Elblągu!

Wolontariusze, czas start! Ruszyły zapisy na wolontariat podczas nadchodzącego Finału WOŚP w Elblągu. Jak co roku gramy razem – niezależnie od wieku i doświadczenia, każde wsparcie jest na wagę złota. Hasło nadchodzącego finału brzmi: "Dzisiaj?! Zdrowie noworodka najważniejsze!". Grasz z nami?

Jak zostać wolontariuszem? W tym roku rejestracja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną:

Wejdź na stronę: https://iwolontariusz.wosp.org.pl/Wypełnij formularz zgłoszeniowy i wybierz nasz sztab: numer 6309.Potrzebujesz pomocy z rejestracją? Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy techniczne lub masz pytania dotyczące zgłoszenia, skontaktuj się z nami. Zadzwoń do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu 55 235 18 85 – wszystko wyjaśnimy i pomożemy przejść przez formularz.

Do zobaczenia w sztabie!