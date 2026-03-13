Rusza wiosenno - letni sezon na elbląskim Kalabrze

Na terenie obiektu do dyspozycji mieszkańców są wielofunkcyjne boiska oraz tor wrotkarski – korzystanie z nich jest całkowicie bezpłatne. Dodatkowo w środku toru znajdują się dwa korty tenisowe, które wymagają wcześniejszej rezerwacji i wnoszenia opłaty (rezerwacje telefonicznie pod numerem 537 443 376).

Sezon wiosenno-letni na Torze Kalbar oficjalnie wystartuje się w sobotę, 14 marca, a obiekt będzie czynny w tym miesiącu codziennie w godzinach 10:00–17:50. To idealny moment, by wybrać się z rodziną lub przyjaciółmi, rozruszać ciało i spędzić czas na świeżym powietrzu.

Nie czekaj – Tor Kalbar już przygotowany, by zapewnić Ci sportowe emocje w doskonałej atmosferze!