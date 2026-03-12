Elbląg inwestuje w gospodarkę odpadami

Miasto inwestuje w gospodarkę odpadami

Przedsięwzięcie obejmuje doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzonego przez Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. przy ul. Mazurskiej.

Projekt zakłada wsparcie segregacji odpadów oraz utworzenie Punktu Odbioru i Napraw. Zaplanowano zakup 17 kontenerów: 15 przeznaczonych będzie do segregacji odpadów, 2 kontenery z regałami przeznaczone zostaną do ekspozycji przedmiotów dla Punktu Odbioru i Napraw (PON). Do PON trafiać będą oddane przez mieszkańców przedmioty, które po dokonaniu selekcji przez pracownika ZUO, zostaną wyeksponowane z podziałem na: rzeczy do naprawy lub renowacji oraz rzeczy zdatne do użytku. W istniejącym budynku utworzony zostanie warsztat, w którym mieszkańcy będą mogli samodzielnie dokonać napraw. Na podstawie informacji zamieszczanych na www.zuoelblag.pl o przedmiotach zgromadzonych w Punkcie mieszkańcy będą mogli bezpłatnie: odebrać wybrany przedmiot lub naprawić go na miejscu z wykorzystaniem wyposażenia zakupionego w ramach projektu.

Zaplanowano również nowy czytelny system oznakowania terenu PSZOK, stworzenie ścieżki edukacyjnej na terenie ZUO, bezpłatne zajęcia dla zorganizowanych grup oraz realizację kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej adresowanej do mieszkańców.

Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz wsparcia ich recyklingu, co wydłuża cykl życia produktów używanych oraz umożliwia ponowne ich użycie dzięki możliwości naprawy czy wymiany.

Projekt zakłada wzrost ciężaru odpadów zbieranych selektywnie o około 50 ton w skali roku.

Z efektów realizacji przedsięwzięcia korzystać będą mieszkańcy Elbląga oraz 10 gmin: Gmina Elbląg, Wilczęta, Młynary, Gronowo Elbląskie, Tolkmicko, Markusy, Pieniężno, Frombork, Gmina Braniewo, Milejewo.

Wartość przedsięwzięcia ogółem: 639.015,23 zł

Wartość dofinansowania Funduszy Europejskich: 542.253,42 zł (85% kosztów kwalifikowanych)