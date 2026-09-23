„Rowerowy zawrót głowy” - Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Elbląski turniej Rowerowy Zawrót Głowy

We wtorek (22.09.2026) odbył się Miejski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o Puchar Prezydenta Miasta Elbląga pod nazwą „Rowerowy zawrót głowy”. Został zorganizowany przez SP 4. W zawodach wzięło udział 15 drużyn ze szkół podstawowych klas V, VI, VII z terenu naszego miasta. Konkurs rozpoczął się od testu wiedzy, dalej była część praktyczna, czyli jazda jednośladami po miasteczku ruchu drogowego i konkurencja I pomocy, którą prowadzili strażacy. Współorganizatorami przedsięwzięcia był WORD w Elblągu, Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Straży Pożarnej. W organizacji konkursu pomagali uczniowie klasy mundurowej ZST przy ul. Grottgera w Elblągu. Sędziami głównymi byli policjanci z elbląskiej drogówki. A oto wyniki: I miejsce SP 9, II miejsce SP 16, III miejsce SP 4. Nagrody główne czyli trzy rowery otrzymali kolejno: Wojciech Szilling SP 9, Marcel Jarguć SP 9, Adam Reszke SP 18. Wszystkim gratulujemy!