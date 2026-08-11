Rowerem po śladach elbląskich Piekarczyków

Na rowerzystów czeka około 24 kilometrów spokojnej, turystycznej jazdy po Elblągu. Wycieczkę rozpoczniemy w miejscu, które większości mieszkańców nie trzeba przedstawiać. To właśnie przy Bramie Targowej stoi pomnik Piekarczyka, bohatera jednej z najbardziej znanych elbląskich legend. Stąd ruszymy w dalszą drogę, aby przejechać przez różne części miasta i odwiedzić wszystkie mniejsze Piekarczyki. Link do trasy znajdziecie tutaj.Przed nami spokojna, turystyczna jazda. Trasa będzie prowadziła po różnych nawierzchniach, między innymi asfalcie i kostce, dlatego tempo zostanie dopasowane do warunków na trasie. Nie będzie to wyścig, a wspólna rowerowa przejażdżka, podczas której będzie można trochę pojeździć, a przy okazji zobaczyć Elbląg z innej perspektywy.To dobra propozycja na aktywne popołudnie dla całej rodziny. Nie trzeba być wyczynowym rowerzystą, żeby dołączyć. Wystarczy sprawny rower, trochę wolnego czasu i chęć spędzenia kilku godzin na świeżym powietrzu. Przed wyjazdem warto sprawdzić stan techniczny roweru i zabrać podstawowe wyposażenie, takie jak zapasowa dętka, pompka, łatki czy zestaw kluczy. Organizatorzy zachęcają również do jazdy w kasku i przypominają o odpowiednim stroju dostosowanym do pogody.