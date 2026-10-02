Po sąsiedzku z Achillesem. Kolejna wędrówka Tezeusza

Historia obu marmurowych posągów rozpoczęła się na początku minionego stulecia, gdy ministerstwo kultury podarowało miastu dwie antyczne figury. Podczas gdy Achilles od początku pilnował gmachu dawnej Szkoły Realnej, dzisiejszego Urzędu Miejskiego, losy Tezeusza okazały się znacznie bardziej złożone. Stał na Placu Grunwaldzkim aż do lat sześćdziesiątych, by następnie na kolejne cztery dekady przenieść się do Parku Traugutta. Współczesna historia herosa również obfitowała w wyzwania. Przez lata rzeźba zmagała się także z powracającymi aktami wandalizmu, w wyniku których bohater tracił swoje atrybuty męskości. Po kolejnych pracach konserwacyjnych Tezeusz przez ponad dwie ostatnie dekady witał mieszkańców oraz gości przed hotelem przy Placu Słowiańskim. Teraz mitologiczny wędrowiec dołączył do swojego dawnego towarzysza. Ustawienie Tezeusza w pobliżu Achillesa zamknie ponad stuletni cykl przeprowadzek i stworzy spójny punkt na turystycznej oraz historycznej mapie naszego miasta.